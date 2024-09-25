Kırıkkale'de meme kanserini yenen hemşire, erken teşhise dikkati çekti Erken teşhis sayesinde meme kanserini yenmeyi başaran hemşire İlknur Uslu, "Erken teşhis hayat kurtarır" diyerek tüm kadınları düzenli kanser taraması yaptırmaya davet etti.

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İHA

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 70. Yıl Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire İlknur Uslu, yapılan sağlık taramasında meme kanseri olduğunu öğrendi.

44 yaşındaki Uslu, erken teşhis sayesinde tedaviye başlandıktan sonra hastalığı yenmeyi başardı.

İlknur Uslu, yaptığı açıklamada sağlığına erken teşhis sayesinde kavuştuğunu belirterek, tüm kadınlara kanser tarama testlerini yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

"KORUYUCU TEDAVİ UYGULANDI"

Kitlenin ameliyatla alındığını söyleyen Uslu, "Bundan 3 yıl önce KETEM'e başvurdum. Başvurduğum sırada herhangi bir şikayetim ya da rahatsızlığım yoktu. Burada çekilen mamografi sonucunda şüpheli bir kitle tespit edildi ve ileri bir merkeze sevk edildim.

Yapılan detaylı incelemeler sonrasında meme kanseri tanısı konuldu. Ancak erken teşhis sayesinde kitle operasyonla alındı ve koruyucu tedavi uygulandı. Erken tanı sayesinde yapılan tedaviyle sağlığıma kavuştum." dedi.

"ANNEME GEÇ TANI KONULDU"

16 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini dile getiren Uslu, erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade ederek, "O dönemde anneme 4. evrede tanı konuldu ve geç kalındığı için tedavi yanıt vermedi. Keşke o zaman KETEM birimleri bu kadar yaygın olsaydı. Annem erken teşhisle belki kurtulabilirdi." diye konuştu.

"3 FARKLI KANSER TARAMASI YAPILIYOR"

Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Dilek Ener, kanserin ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığını ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydetti. Dr. Ener, kanserle mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sağlık merkezlerinin büyük rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)