Kuzey Yarımküre'de H3N2 alarmı: Virüs çok hızlı yayılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Sağlık Örgütü Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, haziran ayında ortaya çıkan yeni 'H3N2' türünün 'çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini' ifade etti.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey de grip vakalarının geçen yıla göre 3 katına çıktığını belirterek ülkenin zorlu bir kışa girdiğini söyledi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ VAKALAR"

Kanada'da da benzer bir artış yaşandığını aktaran uzmanlar, Japonya'da ise benzeri görülmemiş grip vakaları olduğunu kaydetti.

Tokyo'da grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat yükseldiği, ülke genelinde 2 bin 300'den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı aktarıldı.

Bilim insanları, H3N2'nin influenza A grubunda yer aldığını açıkladı.

GRİP AŞISI BU TÜRE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Ülke genelinde influenza A testlerinin pozitif çıktığına dair çok sayıda bildirim olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül'den bu yana detaylı ulusal grip verisi yayımlamıyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. William Schaffner, ABD'deki büyük ölçekli işten çıkarmalar nedeniyle veri toplama ve analiz sürecinin daha da aksayabileceğini ifade etti.

Eyalet ile üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini fakat ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı yapılamayacağını vurgulayan Schaffner, "Aşı, tam eşleşmese bile onlarca yıllık veriler, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını gösteriyor" dedi.

Küresel sağlık otoriteleri her yıl şubat ayında sonbaharda uygulanacak grip aşılarının içeriğini belirliyor.

Bu yılki aşı, 2 influenza A ve 1 influenza B türüne karşı koruma sağlıyor.

Aşı, enfeksiyonu tamamen engellemese de hastaneye yatış riskini azaltıyor.

Birleşik Krallık'ta yayımlanan ön bulgular bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı yüzde 40'a kadar önleyebildiğini gösteriyor.