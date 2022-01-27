Limonu kabuğuyla birlikte yemenin mucizesi...

Her derde deva olan ve içerisinde C vitamini barındıran limon, kabuğuyla bile şifa veriyor. Limonu kabuğu ile yiyenler, vücutta biriken bakterilerden kurtuluyor ve diş sararmalarının önüne geçiyor.

Kış aylarında vücudumuza bol vitamin almalı ve bağışıklık sitemimizi güçlendirecek besinleri tercih etmeliyiz.

Bu besinler arasında olan limonun binbir derde faydası varken, özellikle kuruyan ve soyulan ciltler için bulunmaz bir nimet.

Sadece sağlık ya da cilt için değil limon aynı zamanda nazara ve kötü enerjiye karşı sirke ile birleşerek, mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Bu nedenle sofralarınızdan eksik etmediğiniz limonu, hayatınızın her alanına etki etmesi için daha çok kullanmanız gerekiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren limon ve limon suyu, ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda limon suyu içmek tüm vücudu alkalileştiriyor ve vücudun pH seviyesini dengeliyor.

Tüm bunlarla kalmayan limon, kabuğundaki faydalarla öne çıkarıldı. Limon kabuğu yine birçok derde deva oluyor diyebiliriz.

Peki, limonun kabuğunu yersek ne olur? Limon kabuğu neye iyi gelir? İşte yanıtı...

LİMONUN KABUĞUNU YERSEK NE OLUR?

Binbir faydası olan limon kabuğunun özellikle ağız ve diş sağlığına katkısı olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

Limon kabuğu diş arasında kalan besin atıklarını temizler ve dişlerin daha parlak gözükmesini sağlar. Diş yüzeyinde enfeksiyon birikmesini önler. Aynı zamanda da diş sararmasının önüne geçerek, diş hastalıklarını engeller.

Tükürük bezlerindeki bakterileri azaltarak ağız kokusunu önleyen limon kabuğu; içerdiği asit boğazda balgam etkisi ile virüs ve bakteriyi atar.

Limon kabuğu kan damarlarını genişleterek rahatlatır ve iltihaba karşı savaşır. Bu sayede diz ve eklem ağrılarını yok eder.

Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını korur. Ciltte oluşan lekeleri tümüyle yok eder.

Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım eder. Avustralya’da limon kabuğu ile ilgili yapılan bir çalışma ağız, boğaz ve mide kanserini riskini 40-50 oranında azalttığını ortaya koydu.

Limon bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle kronik hastalıkları önler. Aynı zamanda hesperidin bileşiği sayesinde sinir sistemini yeniler.

ILIK LİMON SUYUNUN FAYDALARI

Bir bardak ılık suyun içerinde limon sıkıp kahvaltıdan önce tüketirseniz, gün boyu tükettiğiniz besinlerdeki zararlı hücre ya da bakterileri idrar veya dışkı yolu ile atabilirsiniz.

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı olur.

Birçok kötü hastalıkla mücadele eder. Ayrıca vücutta birikin yağları kısa süre içerisinde atmanıza yardımcı olan limon suyu, ödem oluşumunu engeller. Kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır.

Aynı zamanda çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek vücudu rahatlatır. Cildin deforme olmasını önleyerek kırışıklığı ve yaşlanmayı engeller. Ilık limonlu su içmek, soğuk algınlığı ve gripten doğabilecek boğaz ağrılarına ve farenjite iyi gelir.

Yatmadan önce bir bardak limon suyuyla ağzınızı mutlaka gargara yapın. Bu sayede ağız kokusunun önüne geçmiş olursunuz.