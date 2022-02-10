Limonu ortadan ikiye bölün ve karbonatla karıştırın! Bakın neler oluyor...

Limonu ortadan ikiye bölün ve karbonatla karıştırın! Bakın neler oluyor...

Limonla karbonatı karıştırmak sadece dişlere değil birçok soruna iyi geliyor. C vitamini açısından zengin olan limon, karbonatla birlikte faydalarını daha çok gösterebiliyor.

Birden fazla kullanım alanı olan ve yemeklere tat veren limon, bazı ürünlerle birleşince faydalarını iki katına çıkarıyor.

C vitamini deposu olan ve vücutta birçok soruna iyi geldiği bilinen limon, her yemeğe ise ayrı bir tat veriyor.

Limonun suyu dahil olmak üzere kabukları bile faydalıyken, birleşim gösterdiği ürünler sayesinde bu faydaları mucizevi etkilere neden oluyor.

Limonun karıştırdığı ürünlerden olan karbonat; kemik ve kas sisteminde oluşan ödemi atmaya katkı sağlıyor.

Karbonatlı su hücrelerin deforme olmasını önleyerek kanser oluşumunu azaltıyor ve zamanla yok ediyor.

Ayrıca karbonat ile diş fırçalandığında; diş yüzeyindeki tartarlar yok oluyor ve daha parlak dişlere kavuşma imkanı doğuyor.

Karbonat tıpkı limon gibi cilt ve cilt yüzeyinde oluşan lekeler için oldukça faydalı ve cilde yapılan bazı maskelerde de sıklıkla kullanılıyor.

Sinek ve böcek sokmalarına karşı karbonat kullanıldığında yine tüm bakteriler yok oluyor ve bu durum kısa süre içerisinde ortadan kalkıyor.

Koltuk temizliğinde de genellikle karbonat kullanılır. Bu şekilde koltuklar derinlemesine temizlenir. Aslında karbonatın kullanım alanları oldukça çeşitli diyebiliriz.

Faydaları ile limondan belki daha fazla öne çıkan karbonat, başka hangi alanda yararlı olabilir? Limon ve karbonat karışırsa ne olur?

İşte limon ve karbonatı karıştırarak kullanmanın önemli faydaları...

LİMON, LİMON SUYU VE KARBONAT KARIŞIMI

Limon suyu ve karbonatı birlikte kullanırsanız, diş etleriniz daha güçlü ve temiz bir görünüme kavuşabilir. Aynı şekilde yine dişleriniz beyaz ve parlak bir görüntüye ulaşır.

Karbonat ve limon suyu sayesinde hazımsızlık, aşırı şişkinlik, kramp ve mide ekşimesi semptomları ortadan kaybolur.

Bağışıklık sisteminin kritik bir unsuru olan bağırsaklardaki inflamasyonu önleyerek, bağırsaklarınızın sağlığını büyük oranda korur.

Karbonatlı limon suyu, yüksek alkali oranına sahip olduğu için zayıflamada ve yağ yakmada çok etkilidir.

Ayrıca karbonat ve limon suyunu macun kıvamına getirir saçlarınıza sürerseniz, kısa süre içerisinde kepek sorunundan kurtulabilirsiniz.

Yine limon ve karbonat suyu sayesinde sararan takılarınıza eski parlaklığını kazandırıp, yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Evdeki birçok lekeyi çıkarmaya yardımcı olan bu karışım, hayatınızın her alanında büyük oranda fayda sağlayacak.