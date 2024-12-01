Malatya'da meme kanseri anne ve kızı, aynı gün ameliyatla sağlığına kavuştu

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Hanife Ceviz ve annesi 80 yaşındaki Fatma Aslantürk, göğüs bölgelerinde fark ettikleri kitleler nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından, anne ve kızı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, meme kanseri teşhisi konuldu.

Her ikisi de aynı gün başarılı bir ameliyat geçirerek sağlıklarına kavuştu.

ANNE VE KIZININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, hastalarına yapılan incelemelerde kansere rastladıklarını, hemen vücut taramaları yaparak ameliyata aldıklarını belirtti:

Ameliyatlarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Anne yaşından dolayı bir gün yoğun bakımda kaldı, fakat her ikisinin sağlık durumu şu an oldukça iyi.

Ameliyatlar, Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Öndeş ve Osman Gökhan Gökdere tarafından gerçekleştirildi.

"40 YAŞINI BEKLEMEDEN TARAMALAR BAŞLATILMALI"

Patolojik tanı ve vücut taramasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Söğütlü, her iki hastasında da 2-3 santimetre büyüklüğünde kitlenin tespit edildiğini, ancak vücuda yayılma olmadığını belirtti. Ayrıca, genetik testlerin yapıldığını ve sonuçlar alındığında aile taraması yapılarak takip planının oluşturulacağı ifade edildi.

Genel Cerrah Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, meme kanserinin kadınlar için önemli bir sağlık problemi olduğunu, erken teşhisin hastalığın tedavisinde çok etkili olduğunu belirtti. Mamografi ve erken tarama programlarının önemine dikkat çeken Kanat, özellikle genetik yatkınlık olan kişilerde, 40 yaşını beklemeden taramaların başlatılması gerektiğini vurguladı.

ANNE VE KIZI, DURUMLARINDAN MEMNUN

Hanife Ceviz, hastalığının erken dönemde tespit edilmesinin kendilerini rahatlatığını, başvurduğu hastanede doktorların hızlı bir şekilde doğru tanıyı koymalarının çok önemli olduğunu ifade etti. Annesi Fatma Aslantürk de, 80 yaşında geçirdiği başarılı ameliyatın ardından iyileşme sürecinin hızla ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. "Ameliyatımız çok iyi geçti, iyileşme sürecimiz gayet güzel" dedi.