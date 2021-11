Bağışıklığı güçlendirmekten göz sağlığını geliştirmeye kadar birçok farklı yararı bulunan mandalinalar hakkında merak edilenleri ve kanıtlanmış tüm faydalarını araştırdık.

Mandalina, yaprak dökmeyen küçük bir ağaçta yetişir. Kasım-Aralık aylarında olgunlaşırlar, diğer turunçgillere göre daha karakteristik bir kokuya sahiptir ve kabuğunun posadan ayrılması daha kolaydır.

Dünyada bu meyvenin yaklaşık iki yüz çeşidi ve melezi vardır ve şekli, ağırlığı, rengi ve tadı farklıdır.

Mandalina zengin bir vitamin, antioksidan ve besin kaynağıdır. Meyveler ağaçta yetiştiği için toprakta birikebilecek ağır metalleri içermezler.

100 gr mandalinanın besin içeriği:

Kalorİ. 53 kcal

Karbonhidrat: 13 gr

Protein: 0.8 gr

Yağ: 0.3 gr

Su: 85 gr

Vitamin ve mineral içeriği (günlük değerin yüzdesi):

A vitamini: Yüzde 14

C vitamini: Yüzde 44

B1 vitamini: Yüzde 2

B3 vitamini: Yüzde 2

B5 vitamini: Yüzde 2

B6 vitamini: Yüzde 4

B9 vitamini: Yüzde 4

Kalsiyum: Yüzde 4

Magnezyum: Yüzde 3

Potasyum: Yüzde 5

MANDALİNANIN FAYDALARI

Mandalinanın bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış birçok faydası vardır. İşte mandalinanın kanıtlanmış 10 faydası:

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Mandalina, soğuk mevsimde gerekli olan çok miktarda C vitamini içerir. Bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun enfeksiyonlara ve virüslere karşı savaşmasına yardımcı olur. C vitamini konsantrasyonu, taşıma koşullarına ve mandalina çeşitlerine göre değişir. Nakliye sırasında dondurulan meyvelerde genellikle C vitamini miktarı düşer.

Bağırsak Fonksiyonunu Normalleştirir

Mandalinalar iyi miktarda lif içerir. Ayrıca, hem çözünür hem de çözünmez life sahiptir. Çözünür lif bir prebiyotik görevi görür ve sindirimi iyileştiren ve bağırsak florasını eski haline getiren faydalı bakterilerin büyümesini uyarır. Çözünmez lif ise diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Bir orta boy mandalina, günlük diyet lifi alımının yüzde 8'ini sağlar.

Kaygıyı Azaltır

Mandalina kaygı, anksiyete ve stresle mücadelede etkilidir. Ve bu sadece meyvenin parlak rengi değil, içeriğindeki B vitaminleri ve C vitamini sayesindedir. Bunlar stres hormonu kortizolün sentezini azaltarak, adrenal bezleri düzenler ve sinir sistemini korur. Ayrıca mandalina esansiyel yağı, uykusuzluk ve kötü ruh hali için en iyi doğal çözümlerden biridir.

Soğuk Algınlığına Karşı Mücadele Eder

Mandalinaları soyarken beyaz çizgileri çıkarmayın. Belirgin bir anti inflamatuar (iltihap önleyici) etkiye sahip olan flavonoid nobiletin içerirler. Soğuk algınlığı için ayrıca mandalina kabuğu çayı içilmesi tavsiye edilir. Kuru öksürüğü giderir, balgamı sıvılaştırır ve ciğerlerden uzaklaştırır. Ayrıca yüksek C vitamini ve su içeriği ile yüksek ateşte dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur ve mandalina yağı, bakteri ve mantarların büyümesini engeller.

Metabolizmayı Hızlandırır

Mandalina şekeri oldukça yüksek olmasına rağmen, kalori bakımından düşüktür ve kilo vermeye yardımcı olur. Bileşimlerindeki potasyum ve kalsiyum metabolizmayı iyileştirir ve lif tokluk hissini sağlar ve uzun süre açlığı giderir. Araştırmalar, günlük diyete 10 gr çözünür lif eklemenin, göbek yağını eritebileceğini ve obezite riskini yüzde 3,7 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

Cilt Durumunu İyileştirir

A ve C vitaminlerinin bolluğu sayesinde mandalinalar cilt durumunu iyileştirir. Ek olarak, mandalina yara iyileşmesini hızlandırır ve erken yaşlanma belirtileriyle savaşır. Kırışıklıklar, kuruluk ve cilt elastikiyetinde azalmayı önler. Yüksek C vitamini içeriği ayrıca kemiklerin, tendonların, saçların ve tırnakların oluşumu için gerekli bir protein olan kolajen sentezini de uyarır.

Böbrekleri Taşlardan Korur

Böbrek taşı riskinizi azaltmak için mandalinaları daha sık yiyebilirsiniz. Araştırmalar, turunçgillerden zengin bir diyetin idrardaki sitrat düzeyini artırdığını gösteriyor. Bu maddeler, katı tortulara, kalsifikasyonlara dönüşen kalsiyum tuzlarının kristalleşmesini ve çökelmesini engeller. Araştırmalara göre, böbrek taşlarının çoğu tam olarak idrardaki düşük sitrat seviyesi nedeniyle ortaya çıkar.

Doku Hasarını Önler

Mandalinadaki flavonoidler sadece iltihabı hafifletmez. Vücudu, doku hasarına ve kansere yol açabilecek serbest radikal dengesizliklerinden ve oksidatif stresten de korurlar. Ek olarak, bu antioksidanlar kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. En fazla flavonoid içeren kısım mandalinanın kabuklarıdır. İçerdiği miktara göre limon ve greyfurtun önünde yer alır.

Kalp Kasını Güçlendirir

Mandalina, kötü kolesterolü düşüren alkaloid sinefrin içerir. Ayrıca çok fazla potasyum içerirler. Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar, tansiyonu normalleştirir ve kalp kasını güçlendirir. C vitamini de kalp için oldukça faydalıdır, damarların duvarlarını güçlü ve elastik yapar. Ayrıca C vitamini eksikliğinde kalp, tüm vücuda oksijen sağlamak için normalin üzerinde çalışmak zorunda kalır.

Göz Sağlığını Geliştirir

Mandalina göz sağlığı için iyidir. A vitamini görme keskinliğini artırır, korneayı güçlendirir, karanlıkta daha iyi görmeye yardımcı olur ve mukoza dokularını korur. C vitamini ise görsel organlara kan sağlanmasından sorumludur, göz basıncını düşürür ve katarakt riskini yüzde 33 oranında azaltır. Ancak unutmayın; mandalinalar maksimum etki için taze şekilde yenmelidir. Yüksek sıcaklığın etkisi altında C vitamini kaybolabilir.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Mandalina tüm faydalarına rağmen, bazı insanlar için önerilmez. Akut nefrit, hepatit ve kolesistit için turunçgiller yasaktır. Ayrıca, mide veya oniki parmak bağırsağı ülseri olanlar için mandalina tüketmemek daha iyidir.

Uzmanlar, yüksek asitli enterit, kolit ve gastrit için mandalina tüketmemeyi tavsiye ediyor. Mandalinada bulunan meyve asitleri bağırsak ve mide mukoza zarlarını tahriş edebilir. Aynı nedenle meyve aç karnına yenilmemelidir. Ayrıca diğer turunçgiller gibi mandalina da güçlü bir alerjendir. Döküntülere, ağızda şişmeye ve hatta anafilaksiye neden olabilirler.

Ek olarak mandalina, posalarında yüksek miktarda şeker bulunduğundan diyabet hastaları için zararlı olabilir. Ve lif bolluğu nedeniyle mandalina şişkinliğe ve gaza neden olabilir.

Çocuk doktorları, üç yaşın altındaki çocuklara narenciye verilmesini önermezler. Mandalina yiyip yiyemeyeceğinizden şüpheniz varsa, bir uzmana danışın.

SATIN ALMA VE SAKLAMA

Olgun ve tatlı mandalinalar için kabuğuna yakından bakın. Lekeler, kesikler ve yumuşak alanlar olmamalıdr. Bunlar, çürümeye başladığını gösterir.

Ayrıca kabuk sıkılığına da dikkat edin. Mandalina olgunlaşmışsa, posanın çok gerisinde kalacaktır. Sert kabuklu ve tek renkli mandalinaları seçin. Onlarda küçük çizikler ve sıyrıklar kabul edilebilir, bu tadı etkilemez. Bu arada, narenciye meyveleri ne kadar ağırsa, o kadar sulu olur. Ancak dalların ve yaprakların varlığını dikkate almamalısınız. Bu bir tazelik göstergesi değil, bir pazarlama hilesidir.

Tüm gerekli koşullar sağlandığı takdirde mandalinalar tazeliğini 1,5 aya kadar koruyabilirler. İdeal saklama sıcaklığı 3-8 derece arasındadır. Buzdolabı olmadan raf ömrü bir haftaya inecektir. Mandalinalar soyulup dilimlenmiş ise kapalı bir kap veya torbaya sarılıp buzdolabına konulmalıdır.

Mandalinaları yemeden önce, ılık suyla duruladığınızdan emin olun. Bazı üreticiler, görünümünü korumak ve küf oluşumunu önlemek için meyveye mantar önleyici maddeler ve balmumu uygular.