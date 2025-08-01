Orman yangını dumanı zararlı

Orman yangınları sırasında gökyüzünü kaplayan dumanların ve kül yağmurlarının insan sağlığına etkileri oldukça büyük.

Orman yangınları yalnızca çevre felaketi değil, aynı zamanda halk sağlığı krizine de neden oluyor.

Uzmanlar, orman yangınlarında dumana ve küle maruz kalan kişilerde halsizlik, nefes almada güçlük gibi belirtilerin 1-2 günden fazla sürmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.

ORMAN YANGINI DUMANININ ETKİSİ

Ortama salınan yoğun duman, kirli gazlar ve kül yağmurları sadece solunum sistemini değil, aynı zamanda dolaşım sistemini de etkiliyor.

Sadece burun ve boğazı değil, her nefes almakla beraber akciğerin en uç bölümlerine kadar gidip, akciğere hasar verip tahriş etmekte ve hava yollarının daralmasına sebep olmakta.

Bu akut dönemde ilk karşılaşma anında görüldüğü gibi uzun dönemde de sıkıntılara sebep olabilmekte.

Yangınlar esnasında ve sonrasında havaya saçılan kül ve kurumlar, yağmurla beraber yeryüzüne inmesinin de hem ciltte hem gözde tahrişe sebebiyet veriyor.

Aslında orman yangınında ortama salınan duman ve diğer zehirli tüm gazlar yangın bölgesinde yoğun olarak bulunmakla beraber, rüzgarla daha uzaklara yayılarak o bölgedeki insanları da etkiliyor.

KANSER RİSKİ VAR

İlk başta gözde ve ciltte hasar yapabiliyor. Gözde yaşarma, boğazda yanma ve batma hissi oluşturabiliyor. Kalp hastalarında çarpıntı, solunum sıkıntısı yapabiliyor.

"İnflamasyon" denilen akciğerde iltihaba sebep olabiliyor ve uzun dönemde bu hastalarda kronik solunum rahatsızlıkları devam edebiliyor.

HASTANEYE GİDİLMELİ

Uzmanlara göre, bu yüzden ilk başta bu şikayetleri olan hastalara müdahale etmek gerekebiliyor.