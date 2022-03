Yiyecekler kendinizi daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir ve uzmanlar bazı besinlerin özellikle ruh halinizi iyileştirebileceğini söylüyor. İşte ruh halini iyileştiren 10 yiyecek.

Genel olarak insanlar için kesinlikle ortak olan bir şey vardır ve o da herkesin kendini iyi ve mutlu hissetmek istemesidir. İyi bir ruh halinden bahsedildiğinde genellikle endorfinden söz edilir.

Endorfinler, beyinde salınan ve daha sonra vücutta olumlu duygular yaratan hormonlardır. Örneğin, yoğun egzersiz endorfinlerde artış sağlayabilir, aynı zamanda kahkaha ve belirli yiyecek türleri de artışa yol açabilir.

Belirli yiyecekleri tüketerek endorfin seviyelerini artırabilirsiniz. Mutluluk verici yiyecekler vardır. Yiyecekler endorfin içermez, ancak mutluluk hormonlarının salınımını tetikleyebilir. Endorfinler, tatmin hissini arttırmak, ruh halini iyileştirmek ve ağrıyı hafifletmek için vücut tarafından salınır.

Hangi besinlerin endorfin seviyelerini etkilediğine geçmeden önce, ruh halinin birçok şeyden etkilendiğini unutmamak gerekir. Mutluluk üzerinde sadece hormonlar değil, aynı zamanda yaşam koşulları da önemlidir. Zor bir yaşam döneminden geçiyorsanız, endorfin seviyelerini artıran yiyecekleri yemek sorunları sihirli bir şekilde çözmeyecektir, ancak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Önemli olan düzenli, çeşitli ve dengeli beslenmektir. Gerekli mineralleri, vitaminleri ve antioksidanları alırsanız, vücudunuz hem fiziksel hem de zihinsel olarak tam seviyede çalışacaktır.

İşte ruh halini iyileştiren 10 besin.

ORMAN MEYVELERİ

Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu ve kızılcık gibi orman meyveleri yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatırlar. Orman meyvelerinde bulunan polifenollerin hafıza, konsantrasyon ve çeşitli hormonların salınımının tetiklenmesi etkisi birçok çalışmada doğrulanmıştır. Polifenollerin antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri, sinyallerin beyne daha iyi iletilmesini sağlayan nöronal aktiviteyi uyarır. Ne kadar meyve yemelisiniz? Açık değil. Ancak beslenme uzmanı, “kanser önleyici özellikleriyle tanındıkları için” de onları menüye koymanızı tavsiye ediyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata sevenler bunun morali yükselttiğini zaten biliyorlar ve araştırmalar da bunu doğruluyor. Çikolata, serotonin, dopamin ve endorfin gibi hormonların uyarılmasıyla bağlantılı olan birkaç farklı bileşik içerir. Bazı araştırmalar, çikolatanın endorfinlerle etkileşime girdiğini gösteriyor. Şekerli yiyecekler yemek, hipotalamusta (beynin duygusal aktiviteyle ilgili kısmı) endorfin salınımını uyarır ve bu da vücudu daha iyi hissettirir. Ancak daha fazla antioksidan içerdiği bitter çikolata tüketilmesi gerekir.

YUMURTA

Proteinler beynimizde bizi uyanık tutan ve dikkatimizi harekete geçiren bir nörotransmitter olan dopamin üretimini teşvik eder. Yumurtalar en kaliteli proteini içerir. Bu yüzden, zihninizi zinde tutmak için öğleden sonra atıştırması olarak haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz.

YAĞLI BALIKLAR

Somon, alabalık, ton balığı, sardalya ve uskumru gibi yağlı deniz balıkları, beyin zarlarının akışkanlığına katkıda bulunan ve nöronlar arasında daha iyi iletişime izin veren bir yağ asidi olan omega 3 açısından zengindirler. Omega 3'ün stresli ve endişeli insanların kaygılarını daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu balıkları haftada iki ila üç kez menünüze eklemek, özellikle de kalp sağlığı üzerinde faydalı bir etkiye sahip oldukları için değerlidir.

KARACİĞER

Dana karaciğeri beyin aktivitesinde önemli rol oynayan iki mineral olan demir ve çinko bakımından zengindir. Demir eksikliği yorgunluğa, sinirliliğe ve bilişsel performansın düşmesine neden olabilirken, çinko eksikliği sinirlilik ve duygusal rahatsızlıklara neden olabilir. Uzmanlar, haftada en az bir kez karaciğer yemeyi tavsiye ediyor.

PORTAKAL

Portakallar iyi bir folik asit kaynağıdır. Folik asit ruh halinde rol oynayan bir B vitaminidir. Folik asit, sakinleştirici bir hormon olan (genellikle mutluluk hormonu olarak adlandırılır) serotonin oluşumuna katkıda bulunur. Folik asit açısından zengin besinler, iyi ruh hali hissini sağlar.

BİBERLER

Biberler de faydalı besinlerle doludur. Portakaldan daha fazla C vitamini içerirler, bu yüzden bu listedeler. Vücudumuz C vitaminini üretemez, bu yüzden yiyeceklerden alınmalıdır. Yeterli C vitamini, endorfin düzeylerini artırır. Çalışmalar, yüksek C vitamini konsantrasyonlarının daha iyi bir ruh hali ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca C vitamini eksikliğinin depresyon ve anksiyeteye neden olabileceği biliniyor.

YEŞİL SEBZELER

Beyin aktivitesini sürdürmek için gerekli olan demir açısından zengindirler. Ancak, bonus olarak, bitki kaynaklı demirin vücut tarafından emilmesi için gerekli olan çok fazla C vitamini içerirler. Ayrıca folik asit içerirler.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Sinir iletiminde rol oynayan en iyi magnezyum kaynaklarından biri kabak çekirdeğidir. Çeyrek fincan kabak çekirdeği 207 mg magnezyum içerir ve yetişkinlerin günde 420 mg'a ihtiyacı vardır.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllar iyi folik asit, demir ve magnezyum kaynaklarıdır. Ek olarak, eksikliği baş ağrısına ve yorgunluğa yol açabilen B1 vitamini (tiamin) içerirler.