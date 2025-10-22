Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabildiğini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaptı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.

ORGAN BAĞIŞINDA YENİ DÖNEM

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Düzenlemeyle organ bağışı beyanları e-Nabız veya e-Devlet'ten yapılabilecek.

Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güvenli şekilde tamamlanabilecek.

Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Nabız ve e-Devlet üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek.

Organ bağışı beyanları beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

BAĞIŞÇI AİLELERİNE BEKLEME LİSTESİNDE ÖNCELİK

Dikkat çeken bir başka yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin aileleriyle ilgili...

Yönetmeliğe göre organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek.

Yönetmelikle kişinin vefatıyla organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usuller de netleştirildi.

Bağışçı; eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerinden birini, bunlar yoksa herhangi bir yakınını organ bağışı ile ilgili iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere belirleyebilir veya bu kişileri sıralayabilir.

Diğer aile üyelerinin aksi yönde görüşleri olursa belirlenen kişinin iradesi esas alınacak.

Hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme bulunmuyorsa mevcut uygulamadaki gibi eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerinden birinin onayıyla nakil gerçekleştirilebilecek.

Yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.