Sakızlar sanıldığı kadar masum değil

Günlük hayatın masum alışkanlıklarından biri olarak görülen sakız çiğnemek, aslında düşündüğümüzden çok daha büyük bir sağlık tehdidi barındırıyor olabilir.

Uzmanlar, sakızların içeriğinde bulunan mikroplastiklerin vücuda alınarak zamanla sindirim sistemi rahatsızlıkları ve hatta kanser riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Gün içinde stresle başa çıkmak, nefes tazelemek ya da sadece alışkanlık olarak çiğnediğimiz sakızlar, aslında fark etmeden vücudumuza zararlı maddelerin giriş kapısı olabilir.

SAKIZ İÇİNDE BULUNAN MİKROPLASTİK PARÇALARA DİKKAT

Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, yapılan araştırmalara dikkat çekerek “Sakızın içinde yer alan mikroplastik parçacıklar tükürükle birleşip kana karışabiliyor, bu da uzun vadede sindirim sistemi rahatsızlıkları ve hatta kanser riskini artırabilir.” dedi.

Tatlı bir alışkanlık olarak görülen sakız çiğnemek, düşündüğümüzden daha büyük bir sağlık tehdidine dönüşebilir.

Dr. Abdullah Sakin, sakız yoluyla vücuda alınan mikroplastiklerin zamanla kana karışabildiğini belirterek, özellikle çocuklarda uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleri açısından risk oluşturabileceğini vurguladı.

MİKROPLASTİKLER KANA KARIŞABİLİYOR

Mikroplastiklerin sakız yoluyla ağızdan alınarak vücuda geçebileceğini belirten Doç. Dr. Sakin, “Bu parçacıklar sindirim yoluyla emilerek kana karışabiliyor. Uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğine dair çeşitli çalışmalar mevcut.” dedi.

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Doç. Dr. Sakin, özellikle solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin akciğer kanseriyle ilişkilendirildiğini vurguladı. Sakızlarda bulunan mikro miktardaki plastik parçaların çocukluk çağından itibaren düzenli tüketimle birikmesinin, ilerleyen yıllarda sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

ÇOCUKLUK ÇAĞI EN RİSKLİ DÖNEM

Çocukların sakızlara daha çok yöneldiğini belirten Doç. Dr. Sakin, “Renkli ambalajlar, tatlandırıcılar ve çeşitli aromalar çocukları cezbediyor. Mikroplastiklere en uzun süre maruz kalacak grup da bu yaş grubudur. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren alışkanlıkları şekillendirmek ve sakız tüketimini sınırlandırmak önemlidir.” uyarısında bulundu.

KESİN KANIT YOK AMA RİSKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Mikroplastiklerin doğrudan kansere yol açtığına dair kesin ve geniş kapsamlı kanıtlar henüz bulunmamakla birlikte, birçok küçük çaplı araştırmanın riskleri göz ardı etmemek gerektiğini gösterdiğini belirten Doç. Dr. Abdullah Sakin, “Sağlıklı gıda tüketimini teşvik ederek, hem hava kirliliği hem de mikroplastik gibi çevresel tehditlere karşı çocuklarımızı koruyabiliriz.” şeklinde konuştu.