Şeker hastaları dikkat: Diyabette kalp kadar ayaklara da özen gösterilmeli

Şeker hastalığının gizli tehlikesi ayaklarda saklı olabilir.

Bu nedenle en az kalp kadar ayaklara da özen göstermek gerekiyor.

Uzmanlar, ayaklarda oluşan ve geçmeyen inatçı yaraların ve yanlış tırnak kesiminin, diyabet hastalarında ayağın kaybına kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

"GÜNLÜK KONTROL ŞART"

Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle uzun süredir diyabetle yaşayan hastaların bu konuya ekstra dikkat etmesi gerektiğini ve tırnakların düz kesilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Prof. Köksal, “Her gün ayaklarını kontrol etmeleri gerekir. En ufak bir yara veya siyahlık hızla ilerleyebilir. 3-4 gün içinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Özellikle 10-15 yıldan uzun süredir şeker hastalığı olanlarda ayaklarda damar tıkanıklığı kaçınılmaz.

Bu nedenle ayak bakımı çok önemli. Tırnaklar dipten kesilmemeli, düz ve kontrollü kesilmeli. Topuklarda çatlak bırakılmamalı çünkü mikrop girebilir. Parmak aralarındaki kaşıntılara dikkat edilmeli, mantar enfeksiyonuna yol açabilir.” dedi.

DOĞRU AYAK GİYSİLERİ VE ÖZEN

Ayakkabı seçimi ve çorap kullanımının önemine de değinen Köksal, “Kösele yani sert ayakkabı asla giymemeli, yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli. Çorapların konçları kesilmeli veya yüksek ısıda yıkanmalı.

Damar tıkanıklığı olan hastalarda ayak enfeksiyonu hızlı ilerleyebilir; en küçük kızarıklık, siyahlık veya ağrı ciddi bir soruna işaret edebilir, Tıkalı atardamar açılmadan ayak enfeksiyonu iyileşmez. Ayağınızda en küçük değişiklikte bir kalp ve damar cerrahına başvurun.” ifadelerini kullandı.