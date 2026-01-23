Şeker hastaları engelli raporu alabilir mi 2026? Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, adeta çağımızın tehlikesi...

Ülkemizde şeker hastası olan vatandaş sayısı her geçen gün artıyor.

Yaşam boyu takip ve düzenli tedavi gerektiren kronik bir hastalık olması nedeniyle birçok kişinin sosyal haklar konusunda soru işaretleri yaşamasına neden oluyor.

Özellikle yeni tanı alan ya da hastalığı ilerlemiş olan bireyler, engelli raporu alma hakkı olup olmadığını sıkça araştırıyor.

Peki; şeker hastaları engelli raporu alabilir mi 2026? İşte yanıtı...

ŞEKER HASTALARINA ENGELLİ RAPORU 2026

Her diyabet hastasına otomatik olarak engelli raporu verilmez.

Diyet ve oral antidiyabetik ilaçlarla kontrol altına alınabilen, organ hasarı bulunmayan Tip 2 diyabet hastalarına %20 engel oranı veriliyor.

Organ hasarı olmayan, açlık kan şekeri 200 mg/dl’nin altında tutulabilen, ketoz ve hipoglisemi göstermeyen Tip 1 diyabet hastaları için engel oranı %30 olarak belirleniyor.

Açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mg/dl’nin altına düşürülemeyen, organ hasarı bulunan ve ketoz görülen Tip 1 diyabet hastalarına ise %40 engel oranı veriliyor.

Engel oranı %40 ve üzeri olarak tespit edilen hastalar, engelli/özürlü haklarından yararlanabiliyor