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SON DAKİKA! 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

SON DAKİKA! 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemesiyle 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.