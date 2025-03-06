SON DAKİKA! 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgi verdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenlemesiyle 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine girdi.
BU HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR LİSTEYE ALINDI
Geri ödeme listesine giren ilaçlar; Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi ve Akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları kapsıyor.
Işıkhan, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
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