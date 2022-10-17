Sonbahar yorgunluğu için 6 şifalı bitki

Özellikle sonbahar aylarında yaşanan mevsim geçişleri büyük bir halsizliğe ve uzun süre geçmeyen yorgunluğa neden olabiliyor. Bu tür yorgunluklara karşı bitki çaylarıyla mücadele etmek mümkün...

Sonbaharın her geçen günü aynı zamanda kasvetli havayı da arttırır, hava daha erken karardıkça, insanlar da geri çekilmeye başlar ve vücut yorulur. Sonbahar yorgunluğu genellikle günlerin belirgin şekilde kısaldığı ve güneş ışığının yerini bulutlu, yağmurlu havalara bıraktığı zaman başlar.

Bunun insanların ruh hali üzerinde büyük etkisi vardır, ancak bundan daha da önemli bir şey vardır ki bu da uykululuk ve yorgunluk hissinin geçmesine neden olmaz. Bu, hormonal sistemle ilgili bir durumdur. Sonbaharda, uyku halinden sorumlu olan melatonin seviyesi yükselir, insanları yavaşlamaya teşvik eder.

Artan melatonin seviyesi kişiyi daha fazla uyumaya ve dinlenmeye yatkın hale getirir. Bu tamamen doğal bir süreçtir. Ayrıca melatonin seviyesi arttıkça serotonin yani mutluluk hormonu seviyesi de düşer. Bu nedenle, sonbahar yorgunluğu depresyon ve kötü bir ruh hali ile ilişkilidir.

Bu uyku hali ve yorgunlukla mücadelede bitkileri kullanabilirsiniz. İşte sonbahar yorgunluğuna karşı 6 şifalı bitki.

Kafeinli otlar

Klasik olarak kafein içeren otlar ve aromatik bitkiler sonbahar yorgunluğuna karşı en iyi yardımcılardır. Kahve ve çay bu tür durumlarda harikadır.

Bununla birlikte, kafeinli bitkilerin kalp ve damar sistemi üzerinde bir yük oluşturabileceğini unutmayın. Bu nedenle özellikle kalp ve damar hastalıkları olan herkes kahve ve çayı dikkatli tüketmelidir. Kafein içeriği açısından en hafif çay beyaz çaydır.

Hem mate çayı hem de guarana, kafein açısından zengindir. Çocuklar ve hamile kadınlar için kafein tüketiminin günde 200 mg'ı geçmemesi önerilir.

Adaptojenik otlar

Adaptojenik otlar, vücudun stresli durumlara uyum sağlama yeteneğini artırır. Normal metabolizmayı destekledikleri ve dengenin geri kazanılmasını sağladıkları için fiziksel dayanıklılığı da artırırlar ve böylece strese karşı direnci artırırlar.

Kafeinin aksine, adaptojenik otlar uyarıcı etki göstermez. En iyi bilinen adaptojenik bitkiler ginseng, gül kökü ve ashwagandha bitkisidir. Performans ve güç artışına ek olarak, tansiyon üzerinde de etkileri vardır, bu nedenle yüksek tansiyonu olan kişilerin vücudunda farklı etki oluşturabilirler. Bu nedenle dikkatli kullanım ve doğru doz önemlidir.

Isırgan

Isırgan otu, kanı en iyi temizleyen bitkilerden biri olarak bilinir. Kan damarları üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra mükemmel bir idrar söktürücü etkiye sahiptir. Böbrekleri su atılımını artırması için uyarır, böylece toksinlerin atılmasını hızlandırır.

Temizleyici etkisinin yanı sıra birçok vitamin ve mineral içerir. İçeriğindeki C vitamini, demirin emilimi için gereklidir ve ısırgan otu, her ikisinin de bulunduğu birkaç bitkiden biridir.

Ceviz yaprağı

Mevsim geçişleri sırasında, lenfatik sistemin temizliğini bu çok yönlü ancak az bilinen bitkiye emanet edebilirsiniz. Karaciğer fonksiyonlarını ve kan dolaşımını uyarır, bu da atık ürünlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Yorgunluğa karşı 4-6 hafta boyunca sabahları çay olarak içebilirsiniz. Günlük hayatınıza dahil ederek sabahları aç karnına ve akşamları içebilirsiniz.

Ahududu ve böğürtlen yaprağı

Ahududu ve böğürtlen yaprakları, bağışıklık sistemi üzerinde şaşırtıcı derecede iyi bir etkiye sahiptir. İçeriğindeki yüksek miktardaki C vitamini sayesinde canlandırıcı etkisiyle sonbaharda sık görülen depresyonun giderilmesine yardımcı olur.

Her iki bitki çayı da sürekli olarak tüketilebilir, bu nedenle onları normal sabah içeceğiniz olarak da içebilirsiniz.

Kuşburnu

Çok yönlülüğü ve sayısız faydalarıyla kuşburnu, en yüksek C vitamini içeriğine sahip bitkilerden bitidir. Gün boyu içildiğinde sağlığa olumlu etkisi olan, hoş tadı ve ferahlatıcı etkisi olan bir bitki çayı hazırlayabilirsiniz.

Kan akışını hızlandırma özelliğinden dolayı damar sertliğini önlemek ve tedavi etmek için de kullanılır.