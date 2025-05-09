Sürüp uyuyun, kol altı kokusundan kurtulun...

Yağmur Uçar

Sıcak havalar yaklaştıkça terlemeye de başlıyoruz.

Özellikle yazın ter kokusu ve daha görünür olan kol altı bölgesi, kabusa dönüşebiliyor.

Bu durumu şimdiden engellemek ise mümkün.

Hem beyazlatıcı bir etki hem de kötü kokuyu önlemek için "karbonat pedleri" yapabilirsiniz.

Bebek yağını 1-2 kaşık karbonatla karıştırın ve kol altınıza sürün.

1 gece boyunca bekletin ve sabah suyla temizleyin.

Kötü kokudan eser kalmayacak, düzenli kullanımda kararmalar da geçecektir.

Nemlendirici kullanmayı da unutmayın. :)