Tahıllar kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir

Kolesterolünüzü düşürmeye çalışıyor ancak başarıyı bir türlü yakalayamıyorsanız; yeni bir araştırmaya göre, tam tahıllar size yardımcı olabilir.

Tüm tahılları ve karbonhidratları, sağlığınıza yararsız olarak gösteren düşük karbonhidratlı diyetleri unutun. Yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak tam tahıllı karbonhidrat tüketmenin toplam kolesterolü ve kötü kolesterolü doğal olarak azaltabileceğini gösterdi.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'de bu yılın başlarında yayınlanan derleme, tahılları tamamen bırakmak yerine kalp sağlığını iyileştirmek için rafine tahıllardan tam tahıllara geçiş fikrini inceledi.

Araştırmacılar, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, İngiltere ve Orta Doğu'dan yaklaşık 2300 katılımcıyı inceledi. 27 ila 67 yaşları arasındaki katılımcılar, rafine tahılları 12 ila 16 hafta boyunca diyetlerinde kepekli tahıllarla değiştirdi.

"YAPABİLECEĞİNİZ EN KÖTÜ ŞEYLERDEN BİRİ"

Sonuçlar, rafine tahıllardan tam tahıllara geçişin toplam kolesterolü ve kötü kolesterolü (LDL) düşürdüğünü gösterdi. Tam tahıllar aynı zamanda vücuttaki iltihabı azalttı ve daha tutarlı kan şekeri seviyeleri gelişmesini sağladı.

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, şunları söyledi:

"Dışarıda size diyetinizden tahılları tamamen çıkarmanızı söyleyen birçok diyet gurusu var, bu aslında sağlık için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri.

Aslında bu çalışma, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecekleri için diyetinizde bazı tahıllara (tam tahıllara) ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Rafine tahıllardan kepekli tahıllara geçebilirseniz. Tam tahılları tüketmeye karar verdiğinizde yiyecekler hakkında daha iyi seçimler yapacak ve dolayısıyla kan şekeri seviyelerinizi iyi tutarken bir yandan da iltihaplanma sorunlarınızı azaltabileceksiniz."

BESİN DEĞİŞİMİNİN FAYDALARI

Yapılan çalışma spesifik olarak, tam tahıllı yulaf tüketiminin toplam kolesterolü ve kötü kolesterolü iyileştirdiğini buldu. Ayrıca beyaz pirincin tam tahıllı esmer pirinçle değiştirilmesi trigliserid seviyelerini iyileştirdi.

Trigliseritlerin, kanda bulunan kolesterolden farklı başka bir yağ olduğunu ifade eden Dyt. Şahin, “Trigliseridler, çok fazla rafine şeker ve alkol alımından etkilenirler. Bu nedenle, tam tahıllı karbonhidratlara geçtikten sonra trigliserid seviyelerinin düşük olması gerçekten iyi bir işaret." şeklinde konuştu.

Yüksek trigliserit seviyeleri aynı zamanda diyabet için bir öncü olabilecek insülin direncini de işaret eder. Vücudun yiyeceği düzgün bir şekilde enerjiye çevirmediğini gösterir. Yüksek trigliseritlerin yaygın bir nedeni, diyetteki fazla karbonhidrattır.

Şeker hastalığının giderek artan bir şekilde, dünya genelinde daha fazla ortaya çıktığını, bunun trigliserid seviyeleri yüksek olan insanların sıklıkla diyetlerindeki rafine karbonhidratları yönetmediklerinin bir işareti olduğunu ifade eden Dyt. Şahin, "Yani beyaz pirinçten kahverengi pirince geçerek, kalp sağlığınız ve kan şekeri seviyeleriniz üzerinde gerçekten iyi bir etki elde edeceksiniz." dedi.

Çalışmanın sonuçlarının, pirinç ve ekmeği seven ve tüm karbonhidratlardan tamamen vazgeçmek istemeyen insanlar için iyi haber olduğunu dile getiren Dyt. Şahin, şunları söyledi:

"Yiyecekleri kesmekten uzaklaşmalı ve yemeğin tadını çıkarmaya geri dönmeliyiz. Bu nedenle, beyaz pirinci kepekli tahılla değiştirme tavsiyemizle gerçekçi davranıyoruz ve zaman zaman insanların beyaz pirinç yemek veya bir makarnanın tadını çıkarmak isteyeceğini düşünüyoruz.

Yapılan çalışma, karbonhidrat bilinci açısından önemli. Çünkü tıpkı sebzeler ve meyveler gibi, çeşitli sağlık yararları olan çok sayıda farklı tahıl türü var."