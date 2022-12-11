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    Tığ gibi yapıyor! Yeşil çayı sütle içmenin inanılmaz etkisi...

    Diyet listelerinin bir numaraları yağ yakıcısı yeşil çay, sütle tüketildiğinde kilo vermeyi hızlandırıyor. İşte yeşil çay-süt karışımının mucize faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 12:10
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    Tığ gibi yapıyor! Yeşil çayı sütle içmenin inanılmaz etkisi...

    Soğuk havalarda kilo vermek zorlaşır. Spora gitmeye üşenmek, diyet listelerini uygulamak daha da zor gelir çünkü kiloyu kapatacak kıyafetler giyilebilir. Ancak yağ yakmaya yardımcı kürler ve tarifler kış aylarında daha çok rağbet görüyor.

    Kış aylarında beslenme düzeninizi bozduysanız, fazla kilolarınız varsa ve bir an önce kurtulmak istiyorsanız, hem pratik hem de lezzetli bir tarifimiz var.

    Metabolizma hızlandırıcı öve yağ yakıcı özelliği ile yıllardır kullanılan yeşil çay, sütle birleştiğinde kilo vermek isteyenlerin favori içeceğine dönüşüyor.

    Hem iştah bastıcırıcı, hem yağ eritici, hem de sağlıklı bir ara öğün seçeneği bile sayılabilecek “yeşil çaylı süt”, zayıflamanın ötesinde vitamin deposu haline geliyor.

    Tığ gibi yapıyor! Yeşil çayı sütle içmenin inanılmaz etkisi... #1

    Sütlü yeşil çay tarifi

    • Sütü kaynatın ve altını kapatın.

    • Yeşil çayı ekleyip ağzı kapalı olarak 20 dk demlendirin.

    • Bir sürahi içine süzün.

    • İster soğuk ister ılık şekilde içebilirsiniz.

    Diyetisyenlerinde yağ yakını hızlandırdığı için ara öğünlerde çok önerdikleri yeşil çaydan sonra şimdi de süt eklenerek iyice etkisini arttırdığı bilinmektedir.

    Su yerine sütün tüketilmesinin sebebi ve faydası ise uzun süre tokluk hissi vermesidir.


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