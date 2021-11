Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için 8 etkili yol

Bilimsel olarak onikofaji olarak adlandırılan tırnak yeme alışkanlığı, besin eksikliklerinden strese kadar birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabiliyor. İşte alışkanlığı yenmek için ipuçları.

Pek çok çocuk ve yetişkin bu tatsız ve zararlı alışkanlığı, yani tırnak yemeye alışkanlığını yaşamaktadır. Bilimsel bir adı bile vardır: Onikofaji.

Geçtiğimiz aylarda Hollanda'da, küçük Venlo kasabasında, kişilerin bu bağımlılıkla başa çıkmalarına yardım edilen tırnak yeme için bir rehabilitasyon merkezi bile açıldı. Birçoğumuz için şimdi Hollanda'ya gitmek oldukça zor olacak, bu yüzden Schengen vizesine ihtiyaç duymadan birçok kişinin tırnaklarını büyütmesine yardımcı olan yöntemlerden geçelim.

TIRNAK YEME ARZUSU NEREDEN GELİYOR?

Tırnak yeme alışkanlığı sizi daha gergin hissettirir. Bir kişi belirli bir anda ne yaptığını fark etmeyebilir, ancak tamamen nesnel nedenlerden kaynaklanan bağımlılığının farkında olabilir:

Vitamin ve mineral eksikliği, özellikle B, E, magnezyum, bizi endişeli ve gergin hale getirir, bu da bir kısır döngüyü tetikler: Stres - tırnak yeme - çirkin tırnaklar yüzünden tekrar sinirlenme - tekrar tırnak yeme.

Sabırsızlık da tırnak yeme nedenleri arasındadır. Durumun uzun sürmesi, bir şeyin zorla beklenmesi, olayların yavaş ilerlemesi parmaklarınızı ağzınıza sokmaya zorlayabilir.

Kötü görünüşlü tırnaklar, elinizde özel manikür aletleri olmadığında bile rahatsızlığı hemen gidermek istemenizi sağlar. Ve tırnaklar tekrar tekrar ısırılır.

Bazı uzmanlar, genetik bir yatkınlıktan bahsediyor ancak bu teori için henüz bilimsel bir kanıt yok.

Kötü bir alışkanlığın üzücü sonuçlarını kolayca tahmin edebilirsiniz. Tırnak yeme bağımlılığı, görsel olarak estetik olmamasının yanı sıra enfeksiyonlara da yol açar. Eller özellikle yıkanmamışsa her zaman bakteri ve virüslerle doludur. Bağırsak bozuklukları, stomatit (diş etleri ve mukoza zarlarında iltihap), parazit hastalıkları, mantar lezyonları ve uçuklar tırnak yemenin sonuçları olabilir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINDAN KURTULMANIN YOLLARI

Stres, tırnaklarınızı yemenin ana nedenidir, bu nedenle ondan kurtulmak için kendi içsel durumunuza dikkat etmeniz gerekir. Bunun dışında aşağıdaki yöntemler de size yardımcı olabilir:

Özel Ojeler ve Yağlar

Kötü bir tada sahip özel ojeler, bu alışkanlıktan kurtulmak için oldukça yararlı olabilir. Renksiz tırnak ojeleri, yanlışlıkla ısırıldığında keskin bir acılık verir. Aynı zamanda, ürünün kendisi tırnakların güçlendirilmesine katkıda bulunan bakım maddeleri içerir. Bu tür ojeler evrenseldir, hem kadınlar hem de erkekler için uygundur.

Özel kozmetik yağlar, acılığa ek olarak hoş olmayan bir kokuya da sahiptir. En iyi akşamları ve geceleri uygulanırlar. Sizi tırnak plağının zarar görmesinden korurlar, örneğin, en sevdiğiniz TV dizisini izlerken, kahraman hakkında endişelenirken parmaklarınızı ağzınıza götürdüğünüz an acı tadı hissedecek ve tırnağınızı yemekten vazgeçeceksiniz. Ve özellikle bu yağlar, hoş olmayan bir tada ek olarak, mide bulandırıcı bir kıvama sahiptir, dişlere kum veya yağ hissi verir.

Yağlar, ellerinizi sabunla yıkayarak kolayca çıkarılabilir, bu nedenle akşamları uygulamak en iyisidir, ancak tüm gün rahatlıkla oje kullanabilirsiniz.

Estetik Kaygınızı Tetikleyin

Tırnaklarınızın güzelliğini düşünebilirsiniz. Tüm kadın ve erkekler için pahalı manikürün maliyeti ve arkadaşlarının gözünde şık görünme arzusu, tırnak yeme alışkanlığından vazgeçmenin çok etkili yolları olabilir. Bir süre yapay tırnak kullanmayı deneyebilirsiniz, çünkü her diş, uzun yapay tırnaklarla baş edemez. Ayrıca, güzel tasarımı bozmak sadece üzücü olacaktır.

Yeni Hobiler Edinin

Örme, sabun yapımı, nakış, gitar çalmak veya genel olarak, uzun süre ellerinizi tutan tüm aktiviteler sizi çirkin tırnaklardan kurtarabilir. Başarınız ve ilginç çalışmalarınız sizi neşelendirecek ve stresi azaltacaktır.

Hobiler haricinde elinizde bir şeyi daha sık tutabilir, bir anti stres oyuncağı satın alabilir, bir topaç döndürebilir, parmaklarınızın arasında bozuk para gezdirebilir veya elinizle bir kalemle oynayabilirsiniz. Ayrıca ağzınızı meşgul etmek için tırnaklar yerine sakız çiğnemeyi de tercih edebilirsiniz. Kısacası, ağzınızı ve ellerinizi daha az zararlı bir şeyle meşgul edin.

Ceza Sistemini Uygulayın

Bu, sevdiklerinizin desteğini ve katılımını gerektirir. Tırnaklarınızı yerken her yakalandığınızda, kutuya belirli bir miktar para koyun veya aranızda farklı bir ceza şekli belirleyin. Ve sessizce tırnaklarınızı saklamak ve ısırmak gibi bir fikir bulmamak için ailenizden her gün ellerinizi muayene etmelerini isteyin. Veya her şeyi biraz farklı bir şekilde düzenleyebilirsiniz: Tırnaklarınız 7 gün içinde hiç büyümediyse, haftanın sonunda cezanıza katlanın.

Kurtarmaya Bir Tırnaktan Başlayın

Alışkanlığı aşamalı olarak bırakın. Önce, örneğin sağ baş parmağınızın tırnağını ısırmayı kendinize yasaklayın. İlk başta yasağı hatırlamak zor olacak, ancak sonunda ısırık sayınız azalacak ve üzerindeki tırnağın görünümü sizi kesinlikle memnun edecektir. Bundan sonra, alışkanlık tamamen kaybolana kadar farklı parmaklara bunu uygulayın ve bu şekilde devam edin.

Kendinizi Gözlemleyin

Ellerinizi hangi durumlarda veya hangi duygusal durumda ağzınıza soktuğunuzu anlamaya çalışın. Belki de tırnağın düz olmayan kenarı nedeniyle tahrik olmuşsunuzdur veya belki de sadece sıkılmış veya endişeli hissettiğiniz için tırnağınızı yemişsinizdir. Sebebini bulun, kendinizi kontrol etmeniz çok daha kolay olacaktır.

Diyetinizi İzleyin

Doğru beslenme, genel sağlığı iyileştirecek ve tırnak büyümesini ve onarımını hızlandıracaktır. Tırnaklarınızın büyümesine ve yenilenmesine yardımcı olmak için kalsiyum ve magnezyum oranı yüksek yiyecekler yiyin. Kalsiyum ve magnezyum eksikliği, tırnak yeme dürtüsüne neden olabilir.

Eldiven Kullanın

Eldivenleri her zaman yanınızda tutun ve tırnaklarınızı yemek istediğinizde takın. Bu, özellikle hava güzelse sizi motive edecek çünkü eldivenlerle gülünç görünürsünüz. Eldivenle yapılması çok zor bir şey yazıyor veya yapıyorsanız, tırnaklarınızı yememek için başka bir nedeniniz olacaktır. Kötü bir alışkanlığınız olmasaydı, eldiven takmak zorunda kalmayacağınızı kendinize hatırlatın.