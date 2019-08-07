Samsung, Galaxy Note 10 serisini bu akşam tanıtacak

Samsung'un, Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şüphesiz Galaxy Note 10 olacak. Şirket, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birden fazla Note telefonu tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung, merakla beklenen 'Unpacked' tanıtım etkinliğini bu akşam 23.00'de başlatacak. Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtılacağı etkinliği, dakika dakika sizlerle paylaşıp son gelişmeleri anında aktaracağız.

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