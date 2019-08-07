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Samsung, Galaxy Note 10 serisini bu akşam tanıtacak

Samsung, merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini bu akşam resmi olarak duyuracak.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 15:57..
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Samsung'un, Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şüphesiz Galaxy Note 10 olacak. Şirket, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birden fazla Note telefonu tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung, merakla beklenen 'Unpacked' tanıtım etkinliğini bu akşam 23.00'de başlatacak. Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtılacağı etkinliği, dakika dakika sizlerle paylaşıp son gelişmeleri anında aktaracağız.

Samsung'un düzenlediği etkinlik ile ilgili haberlere anında ulaşmak için bizi takip etmeye devam edin.

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