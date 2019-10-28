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Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Terör örgütü YPG'nin sivil bölgeleri hedef alınması nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde ara verilen eğitim öğretim başladı.

AA | 28.10.2019 - 10:18..
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda okullar ttail edilmişti.

ÖĞRENCİLER KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDİYOR

Bugün tüm okullarda eğitim öğretim başladı. Ders saatinin gelmesiyle birlikte okula gelen öğrenciler, okullarına ve öğretmenlerine tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

"OKULUMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Akçakale Süleyman Şah İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatma Laçinkaya, okula tekrar başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirten Laçinkaya, "Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve derslerimi özlemiştim. Derslere tekrar başladığım için çok mutluyum. Okulların tatil olduğu sırada bol bol okuma yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Hikaye kitabımı okudum. Şimdi çok daha iyi okuduğum için ve tekrar okuluma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

Şanlıurfa'nın sınır bölgelerinde okullar açıldı

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