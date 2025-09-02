Buralara gitmek kolay değil: Dünyanın en pahalı şehirleri

Bu şehirlerde konaklamak için iyi bir bütçeye sahip olmak gerekiyor...

Seyahat planlarken maliyet, tatilin en önemli belirleyicilerinden biri oluyor.

Dünyanın bazı şehirleri, güçlü para birimleri, yüksek konaklama ve ulaşım fiyatları ile yoğun turist talebi nedeniyle ziyaretçiler için bütçeyi zorlayan destinasyonlar arasında bulunuyor.

Bu durum, seyahat öncesi detaylı araştırma ve planlama yapmayı zorunlu hale getiriyor.

Dünyanın en pahalı 6 şehri

1. HONG KONG

Hong Kong pahalı şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. Şehirdeki sınırlı alan nedeniyle kira fiyatları yüksek seyrediyor.

Lüks konaklama seçenekleri, dışa bağımlı gıda fiyatları ve güçlü Hong Kong doları turist harcamalarını belirgin biçimde artırıyor.

2) SİNGAPUR

Singapur, Zürih ile birlikte en pahalı şehirlerden biri olarak listede yer alıyor.

Düzenli altyapısı, yüksek yaşam standartları, güçlü Singapur doları ve talep gören hizmet sektörü fiyatları sürekli yukarı taşıyor.

3) ZÜRİH

Zürih'te İsviçre frangının güçlü değeri, yüksek kira ve ulaşım maliyetleri turist bütçelerini doğrudan etkiliyor.

Finans merkezi kimliği ve turistik çekim gücü de fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor.

4. CENEVRE

Cenevre, Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluşun merkezine ev sahipliği yapıyor. Şehir, diplomatik yoğunluğun da etkisiyle konaklama ve hizmet fiyatlarını yukarı çekiyor.

5. BASEL

Basel, İsviçre’nin kültürel ve ekonomik merkezlerinden biri.

Şehirde büyüyen kira maliyetleri, yüksek yaşam standartları ve hizmet kalitesi turist harcamalarını artırıyor.

6. BERN

Bern, İsviçre’nin başkenti olmasının getirdiği yüksek yaşam standardıyla öne çıkıyor.

Kamu hizmetleri, ulaşım sistemi ve konaklama fiyatları turist bütçelerini zorlayan unsurlar arasında bulunuyor.