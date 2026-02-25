Kar altındaki Akyaka Kanyonu havadan görüntülendi

Kars’ın Akyaka ilçesinde yer alan Akyaka Kanyonu, kar yağışının ardından beyaza büründü. Doğal yapısıyla öne çıkan kanyonun kış manzarası drone'la görüntülendi.

10 KİLOMETRELİK DOĞAL KORİDOR

Şahnalar ile Kayaköprü köyleri arasında uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kanyon, sarp kayalıkların arasında yer alıyor. Vadinin iki yakasında yükselen dik yamaçların karla kaplanması, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.

TEMİZLENEREK TURİZME KAZANDIRILDI

Akyaka Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında çöpten arındırılarak turizme kazandırılan kanyon, özellikle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kış mevsimiyle birlikte bölgedeki doğal güzellik daha da belirginleşti.

SU YÜZEYİ KISMEN DONDU

Soğuk havanın etkisiyle vadiden geçen suyun bazı bölümleri buz tuttu. Karla kaplı kayalıklar ve kısmen donan su yüzeyi, kanyonda etkileyici bir kış atmosferi oluşturdu.

Ortaya çıkan manzara, drone kamerasıyla havadan kaydedildi.