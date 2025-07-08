Cuma çık, pazar dön: İki günde dinlenilebilecek 5 yer

Yoğun stres, gürültü ve şehir hayatı, kişide sürekliliği olan bir yorgunluk hissine sebep oluyor. Tam da bu sebeplerden dolayı yaşanan stresten uzaklaşmak için sakin yerler artık bir ihtiyaç haline geldi. Şehirden çok uzaklara gidip yol yorgunluğu yaşamadan ulaşılabilecek, İstanbul'a çok yakın ve doğayla iç içe olunabilecek yerler, dinlenmek için harika fırsatlar sunuyor.

Bu konumlar, doğayla bağ kurulabilecek harika mekânlar olmalarının yanı sıra dinlenme imkânı da sağlıyor. İşte İstanbul'a çok yakın 5 dinlenme rotası...

İğneada

İstanbul'a yaklaşık 3 saat mesafede olan İğneada, Avrupa'nın nadir longoz ormanlarına ev sahipliği yapan doğa harikası bir yerdir. Su ve ormanın eşsiz birleşimini sergileyen bu ekosistem, yalnızca dört bölgede bulunuyor.

Kuş gözlemleri ve doğa yürüyüşleri yapmak için son derece uygun olan İğneada; doğayla, sessizlikle ve bol oksijenle dinlenip yenilenmek isteyenler için ideal bir konumdur.

Polonezköy

Polonya kültürünün izlerini taşıyan, tarihi ve doğal dokusuyla dikkat çeken Polonezköy, Beykoz'da ormanlık alanların içinde bulunuyor. Butik oteller ve doğayla bütünleşmiş evlerin bulunduğu Polonezköy; doğa yürüyüşü, bisiklet ve pikniğe uygun alanlarıyla dinlendirici bir hafta sonu sunuyor.

Sapanca

İstanbul'a 1,5 saatlik uzaklıkta bulunan Sapanca; iştah açan gastronomisi, göl çevresindeki yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve sandal gezileriyle keyifli bir dinlenme imkânı sunuyor.

Her mevsimde farklı bir güzelliğe bürünen doğasıyla öne çıkan Sapanca; Maşukiye şelaleleri, açık hava kahvaltıları ve ATV turları ile dikkat çekerken, kış sporlarıyla ilgilenenler için Kartepe vazgeçilmez konumlardan biri oluyor.

Bolu - Abant Gölü

Abant Gölü çevresi, manzaralı yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla öne çıkarken, İstanbul'a 3 saatlik uzaklıkta bulunmasıyla da ilgi görüyor.

Aynı zamanda Yedigöller Milli Parkı ve Seben Kaya Evleri, mutlaka uğranılması gereken yerler arasında yer alıyor. Çepni Yaylası'nda yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kamp ve bisiklet gibi çeşitli aktiviteler ve deneyimler sunuluyor.

Ağva

Doğada vakit geçirmek ve gürültüden uzak, sessiz sakin zaman geçirmek isteyenler için uygun yerlerden biri olan Ağva, Yeşilçay ile Göksu dereleri arasında yer alıyor.

Bölge, Ağlayan Kaya ve Cenevizlilerden kalma kalıntılarla tarihi bir atmosfer sunarken, derelerin çevresinde yürüyüş yapmak ve Göksu Nehri'nde tekne ya da deniz bisikletiyle gezinti yapmak, bu bölgedeki klasik aktiviteler arasında yer alıyor.