Doğu Ekspresi'nin popüler durağı Erzincan'da kış manzaraları Doğu Ekspresi'nin en popüler duraklarından biri olan Erzincan, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Objektiflere yansıyan kış manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı.

İHA

Kış turizminin vazgeçilmez şehirlerinden olan Erzincan'da kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Bu sene Türkiye’nin büyük bir bölümüne geç gelen karakış, kar yağışıyla birlikte beyaz güzellikleri sundu. Erzincan ve ilçelerinde çekilen kış temalı kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Son dönemlerde seyahat severlerin Doğu Ekspresi'nin sıklıkla kullanılması Erzincan'ın da popülaritesini artırdı. Erzincan’ın doğal, tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğraflayan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalayabilmek için kıyasıya çaba harcıyor.

Erzincan’da kartpostallık görüntüler

Kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzelliklerinin bir arada yaşanması, besicilerin çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemeleri, beyaz örtüyle kaplanan tarihi ve turistik mekânların havadan görselleri, Terzi Baba Türbesi, dondurucu soğukların etsiyle buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Girlevik Şelalesi, Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, Doğu Ekspresi, kanyonlar, dağ keçileri fotoğraf tutkunlarına seyrinden güzel kareler sunuyor.

Fotoğraf ve drone ile çekim yapmak için Erzincan’a gelen fotoğraf severler, “Buraya özellikle Doğu Ekspresini ve yaban hayatını çekmek için geldik. Muhteşem bir doğa. Erzincan’ın ilçeleri Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan karla bir başka güzel. Bolca fotoğraf çektik” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)