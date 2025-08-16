Marmaris, Hollanda bayraklı 'Oosterdam' turistlerini ağırladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizminin gözdelerinden...

Bu kez de Hollanda bayraklı 285 metre uzunluğundaki kruvaziyer "Oosterdam", Marmaris ilçesine geldi.

Alanya'dan demir aldıktan sonra rotasını Marmaris'e çeviren yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

GEMİDE 2 BİN 94 YOLCU VE 780 PERSONEL BULUNUYOR

Kruvaziyerde çoğu ABD, Kanada ve Hollanda uyruklu 2 bin 94 yolcu ve 780 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.