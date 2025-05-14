Sarıkamış yine bembeyaz

AA & Ensonhaber

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini sürpriz bir kar yağışına bıraktı. Mayıs ortasında gelen bu beklenmedik hava değişimi, özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun şekilde hissettirdi.

HANDERE GEÇİDİ'NDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİM

İlçeye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki, 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, bölgenin doğal dokusunu hızla değiştirdi; sarıçam ormanları, dağ çiçekleri ve yeşeren bitkiler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

BESİCİLER DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Merada hayvanlarını otlatan besiciler, soğuk ve kar yağışı nedeniyle hayvanlarını apar topar köye geri götürmek zorunda kaldı. Handere köyünde yaşayanlar, baharı beklerken kışla karşılaştı.

Benzer görüntüler Kars merkezine bağlı, 2 bin 344 metre rakıma sahip Boğatepe Geçidi’nde de yaşandı. Geçitteki çiçekler kar altında kalırken, doğa adeta yeniden kış uykusuna büründü.

"BU MEVSİMDE BÖYLE KAR GÖRMEDİK"

Bölgedeki besicilerden Yavuz Selim Ay, yaşadıkları durumu şaşkınlıkla anlattı: