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AA & Ensonhaber

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde mevsimler adeta çarpıştı. Yağmurun ardından yüksek kesimlere sızan kar, doğayı yeniden beyaz bir masala bürüdü.

Soğanlı Dağları'nın 2 bin 600 metreyi bulan zirveleri, Kızılçubuk'un yamaçları ve Kumru Tepe’nin sarıçam ormanları, ince bir kar örtüsüyle sessizliğe gömüldü. Baharın habercisi su nergisleri ise henüz açmışken bu beklenmedik karın altında kaldı.

KIŞ, SOĞUK NEFESİNİ YİNE HİSSETTİRDİ

Karla örtülen çayırlarda yaşam sürüyor. Yaban kuşları, karla örtülü doğada hayatta kalmak için tomurcuk arayışına koyuldu; doğa, baharın kırılgan neşesiyle kışın soğuk nefesi arasında ince bir çizgide salınmaya devam ediyor.