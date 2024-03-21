DHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesi, uzun pistleri, muhteşem doğası ve modern tesisleriyle kış turizminin gözde noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz yerde bir ilk yaşandı.
Ünlü snowboardcu Atlı, trenin üzerinden atladı
Kars Valiliği'nin daveti üzerine Sarıkamış Kayak Merkezi'nin ve Doğu Ekspres'inin tanıtımı için Kars'a gelen ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, ilçeden geçen trenin üzerinden atlayarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.
"Hayallerimi gerçekleştirdim"
Atlı, bu adrenalin dolu atlayışla hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.
O anın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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