Snowboardla Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferinde, muhteşem manzaralar eşliğinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Sarıkamış'ın beyaz örtüsü altından geçen Doğu Ekspresi üzerinden snowboard ile atlayarak benzersiz bir deneyim yaşadı.

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DHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, uzun pistleri, muhteşem doğası ve modern tesisleriyle kış turizminin gözde noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz yerde bir ilk yaşandı.

Ünlü snowboardcu Atlı, trenin üzerinden atladı

Kars Valiliği'nin daveti üzerine Sarıkamış Kayak Merkezi'nin ve Doğu Ekspres'inin tanıtımı için Kars'a gelen ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, ilçeden geçen trenin üzerinden atlayarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

"Hayallerimi gerçekleştirdim"

Atlı, bu adrenalin dolu atlayışla hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

O anın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)