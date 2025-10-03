Türkiye'de bir başka güzel: Ekim bitmeden gitmeniz gereken 10 rota

Türkiye'de her mevsim her köşe eşsiz manzaralarıyla büyülüyor...

Ekim ayı, Türkiye’de tatil yapmak için en iyi dönemlerden biri.

Hava sıcaklıkları çok aşırı olmadığı için hem sahilde denize girilebiliyor hem de doğa yürüyüşleri veya kültürel geziler rahatlıkla yapılabiliyor.

Bu dönemde şehirlerin kalabalığı azalıyor, kırsal alanlar ve turistik noktalar daha sakin bir hale geliyor.

Ekim ayında gidilebilecek rotalar, hem doğa tutkunları hem de kültürel keşif yapmak isteyenler için birçok alternatif sunuyor.

1. KAZ DAĞLARI - BALIKESİR

Kaz Dağları, sonbahar renkleriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Ekim ayında yürüyüş yolları, şelaleler ve kamp alanları doğa tutkunlarını bekliyor.

Bölgedeki serin hava ve sakin ortam, şehirden kaçış yapmak isteyenler için ideal bir rota oluşturuyor.

2. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI - BOLU

Yedigöller Milli Parkı, ekim ayında sarı, turuncu ve kırmızı tonlarının hakim olduğu ağaçlarıyla adeta bir tablo gibi görünüyor.

Doğa yürüyüşü yapmak, göl kenarında piknik yapmak veya fotoğraf çekmek için en ideal zaman bu ay oluyor.

3. KAPADOKYA - NEVŞEHİR

Kapadokya'nın peribacaları ve vadileri, ekim ayında sonbaharın sıcak renkleriyle süsleniyor.

Balon turlarıyla gökyüzünden bu manzarayı izlemek mümkün. Bölgedeki hava koşulları, genellikle balon turları için uygun oluyor ve eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor.

4. GÖLYAZI - BURSA

Gölyazı, ekim ayında sessiz ve huzurlu bir atmosfere bürünüyor.

Balıkçı kasabası havası, göl manzarası ve doğa ile iç içe sokaklarıyla dinlendirici bir hafta sonu için ideal oluyor.

5. AKYAKA - MUĞLA

Azmak Nehri’nin kenarında ve yeşillikler arasında yer alan Akyaka, ekim ayında kamp ve doğa tatili için uygun bir bölge sunuyor.

Konaklama seçenekleri arasında hem el değmemiş alanlar hem de modern olanaklara sahip kamp yerleri bulunuyor.

7. SELİMİYE - MUĞLA

Selimiye, ekim ayında sessizliği ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Balıkçı köyü havası, yakın çevredeki Fethiye ve Marmaris gibi noktalara kolay erişim sunmasıyla tatili keyifli hale getiriyor.

8. BOZCAADA - ÇANAKKALE

Bozcaada, sakin plajları, bağları ve manzaralarıyla hem doğal hem kültürel bir ortamı ile Ekim ayında en huzurlu konumlardan biri olarak öne çıkıyor.

9. ABANT GÖLÜ - BOLU

Abant Gölü, ekim ayında sonbahar renkleriyle büyülüyor.

Göl çevresinde yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya tekne turuna katılmak mümkün.

10. UZUNGÖL - TRABZON

Uzungöl, ekim ayında sisli ve mistik bir atmosfere sahip oluyor.

Yüksek dağlar ve yeşil ormanlarla çevrili göl, doğa yürüyüşleri ve yayla gezileri için ideal oluyor.