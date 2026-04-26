1922'nin İstanbul’u: Zamanda yolculuk sunan tarihi kareler

Arşivlerden gün yüzüne çıkan 1922 yılına ait İstanbul görüntüleri, kentin geçmişine ışık tutuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında çekilen bu kareler, hem mimari dokuyu hem de gündelik yaşamın ritmini yansıtarak adeta bir zaman kapsülü işlevi görüyor.

RUMELİ HİSARI VE AŞİYAN KIYILARI

Boğaz’ın henüz yoğun yapılaşmayla karşılaşmadığı yıllarda çekilen görüntülerde, Rumeli Hisarı’nın heybetli silueti ve Aşiyan kıyılarının sakinliği dikkat çekiyor. Doğayla iç içe olan bu alanlar, dönemin huzurlu İstanbul manzaralarını yansıtıyor.

HALİÇ VE BOĞAZ'DA YOĞUN DENİZ TRAFİĞİ

1922 İstanbul’unda deniz ulaşımı, şehrin en önemli hareket alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Haliç ve Boğaz’da yelkenliler, buharlı gemiler ve kayıkların oluşturduğu yoğun trafik, ticaretin ve günlük yaşamın canlılığını ortaya koyuyor.

GALATA KÖPRÜSÜ VE KARAKÖY'DE HAYATIN RİTMİ

Dönemin en işlek noktalarından biri olan Galata Köprüsü’nde tramvaylar, at arabaları ve yayalar yan yana ilerliyor. Arka planda yükselen Galata Kulesi ise şehrin simgesi olarak görüntülere eşlik ediyor. Bu alan, İstanbul’un çok kültürlü yapısını ve günlük yaşamın dinamizmini gözler önüne seriyor.

EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA TİCARET VE KALABALIK

Şehrin ticaret merkezi konumundaki Eminönü Meydanı, 1905 yılında da yoğun insan hareketliliğine sahne oluyor. Farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği meydan, dönemin ekonomik ve sosyal çeşitliliğini yansıtan önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

1922 yılına ait bu görüntüler, İstanbul’un tarihsel dönüşümünü anlamak açısından önemli bir kaynak sunarken, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor.