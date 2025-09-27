Ani’de tarihi keşif: Yeni bir Selçuklu kümbeti ortaya çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu’da Türk-İslam tarihine ışık tutan yeni bir bulgunun gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

"ANADOLU'DAKİ İLK TÜRK-İSLAM KÜMBETİ OLABİLİR"

Ersoy, Ani Ören Yeri’nde süren kazılarda yeni bir Selçuklu kümbetinin bulunduğunu belirterek, “Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor” dedi. Ersoy, çalışmalarda emeği geçen bilim insanlarına teşekkür etti.

KARE GÖVDELİ TUĞLA KÜMBET

Bakanlık açıklamasına göre, daha önce sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı ile sandukalı ve akıt tipi mezar odalarının bulunduğu alanda bu kez kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı.

SELÇUKLU GELENEĞİNİN İZLERİ

Uzmanlar, kümbetin tuğla gövdeli olmasının, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalardaki inşa geleneğini sürdürmesi açısından dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.

Ani Ören Yeri’nde yürütülen arkeolojik çalışmaların sürdüğü, kümbet ve çevresinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.