Atatürk’ün Çanakkale emri: Her düşman askerine bir kurşun

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk, 13 Mayıs 1915 tarihinde Kemalyeri Karargahı’ndan verdiği emirle, cephanenin kısıtlı olması nedeniyle her bir düşman askeri için yalnızca bir kurşun kullanılmasını talep etmişti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk’ün bu emrinin savaşın gizli başarı sırlarından biri olduğunu belirterek, "Mehmetçik, soğukkanlılığını koruyarak her mermiyi etkili kullandı ve üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi." dedi.

SINIRLI CEPHANE, STRATEJİK YÖNETİM

Kaşdemir, Çanakkale’de iki taraf arasında belirgin bir oransızlık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Düşman top, tüfek ve diğer teçhizat açısından bize göre çok üstün durumdaydı. Açığı kapatmak için akıllı ve tecrübeli bir sevk ve idare gerekiyordu. Komutanlarımız bunu başardı, Mehmetçik de savaşı çok iyi yönetti.

EMRİN YAYINLANMASIYLA TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi arşivindeki belgeler artık hem müzede görülebiliyor hem de dijital ortamda halka açık hale getirildi. Kaşdemir, "Emirler, hem tarih araştırmacıları hem de halk için büyük önem taşıyor. Atatürk’ün stratejik aklı ve Mehmetçik’in soğukkanlılığı, bu zaferin temel taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

HER MERMİ BİR DÜŞMAN ASKERİ

Atatürk’ün emrinde, Mehmetçik’in her mermi ile en az bir düşman askerini etkisiz hâle getirmesi öngörülüyordu. Kaşdemir, "Bu emir, sadece cesareti değil, aklı ve iyi yönetimi de gerektiriyordu. Komutanlarımız ve Mehmetçik olağanüstü bir disiplin ve başarı sergiledi." dedi.

Atatürk’ün emrinde geçen ifade şöyle:

Siperlerinden düşmanı avlayan efradımızın soğukkanlılıklarını muhafaza ederek her mermi ile en aşağı bir düşman neferini ortadan kaldırmak suretiyle endaht ettiklerini anlıyorum ve memnun oluyorum.

Bu emir, Çanakkale’de kazanılan zaferin stratejik detaylarını ve Mehmetçik’in disiplinini gözler önüne seriyor.