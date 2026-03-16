Çanakkale’de askerlikten valiliğe uzanan hikaye

Çanakkale’de görev yapan valiler üzerine yürütülen akademik bir çalışma, dikkat çekici bir yaşam öyküsünü ortaya koydu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Mithat Atabay’ın üç yıl süren araştırmasında, Çanakkale Savaşları sırasında karargahta er olarak görev yapan Burhanettin Tek’er’in yaklaşık 30 yıl sonra Çanakkale Valisi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Atabay, Cumhuriyet döneminde Çanakkale’de görev yapan valiler hakkında bir kitap hazırlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arşivlerinde kapsamlı bir araştırma yürüttüğünü belirtti.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA KARARGAHTA GÖREV YAPTI

Araştırma sırasında karşılaştığı bilgilerin kendisini şaşırttığını ifade eden Atabay, Burhanettin Tek’er’in Çanakkale Savaşları sırasında seferberlikle askere alındığını ve savaş yıllarında karargahta kurmay heyetiyle birlikte görev yapan bir er olarak hizmet verdiğini söyledi.

Cumhuriyet döneminde farklı illerde mülki idare görevlerinde bulunan Burhanettin Tek’er, Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından “Tek’er” soyadını aldı. 1945 yılında, savaşın 30’uncu yılına denk gelen dönemde Çanakkale Valiliğine atandı.

ÇANAKKALE'DE KAPSAMLI 18 MART TÖRENİ

Burhanettin Tek’er’in Çanakkale’de yaklaşık 15 ay görev yaptığını anlatan Atabay, görev süresinde gerçekleştirilen 18 Mart töreninin o güne kadar düzenlenen en kapsamlı programlardan biri olduğunu belirtti:

O yıl İstanbul ve Ankara’dan çok sayıda üniversite öğrencisi Çanakkale’ye geldi. Törenler üç gün sürdü. Dönemin önemli bilim insanlarından Ahmet Caferoğlu da Çanakkale Savaşları’nın Türk dünyası üzerindeki etkileri hakkında bir konuşma yaptı.

ŞEHİTLİK ZİYARETLERİ VE DUYGUSAL ANLAR

Program kapsamında katılımcıların Nara Şehitliği ve Hasan Mevsuf Şehitliği’ni ziyaret ettiğini anlatan Atabay, Nusret Mayın Gemisi’nde görev yapmış bir askerin de törenlere katılarak savaş anılarını paylaştığını ifade etti.

VALİLİK GÖREVLERİ VE SON YILLARI

Çanakkale’deki görevinin ardından 1946 yılında Tekirdağ, daha sonra ise Kocaeli valiliklerine atanan Burhanettin Tek’er, 1951’de düzenlenen bir 18 Mart töreninde Çanakkale’de yaşadığı bir anıyı anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Atabay’ın aktardığına göre törende bulunan bir kişi de aynı karargahta hizmet eri olarak görev yaptığını söyleyince iki eski asker, yıllar sonra yeniden karşılaşmanın duygusunu paylaştı.

1951 yılında emekliye ayrılan Burhanettin Tek’er, daha sonra İstanbul’a yerleşti ve 1956 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.