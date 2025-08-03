Diyarbakır’da mezarlık kazısında tarihi mozaik keşfi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Özbilek Mahallesi’nde, 8 Mart’ta bir defin işlemi sırasında iş makinesiyle yapılan kazıda tarihi bir mozaik ortaya çıkarıldı. Olayın ardından Diyarbakır Müze Müdürlüğü 11 Mart’ta bölgede kurtarma kazısı başlattı.

Yaklaşık üç hafta süren çalışmalarda, Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen 35 metrekarelik bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Mozaiğin yaklaşık yüzde 70’inin sağlam olduğu belirtilirken, desenler ve semboller dikkat çekici ayrıntılar barındırıyor.

HAÇ MOTİFLİ DAVUD YILDIZI VE GREKÇE YAZITLAR

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, mozaiğin iki ayrı bölümden oluştuğunu ve her bölümde farklı motiflerin yer aldığını ifade etti. Merkezinde sekizgen bir figürün yer aldığı mozaikte, eşkenar dörtgen desenler, haç motifleri ve damla formlar bulunuyor.

En dikkat çekici detay ise Davud Yıldızı’nın içinde yer alan haç sembolü ve yanında yer alan altı satırlık eski Grekçe (Yunanca) yazıt. Yazıtların büyük kısmı tahrip olmuş olsa da çözümleme çalışmaları sürüyor.

TARİHİ KANIYA KARŞI YENİ BİR BULGULAR DİZİSİ

Gizligöl, mozaiğin varlığının, Roma İmparatorluğu’nun Fırat’ın doğusuna pek geçmediği yönündeki genel kanıyı sorgulattığını belirtti. Bu mozaik, Diyarbakır'da bugüne kadar yerinde bulunan ikinci örnek olarak kayda geçti. İlk mozaik, Çınar ilçesindeki Özgider Mahallesi’nde bulunmuştu.

MOZAİK YERİNDE KORUNACAK, ALAN GELECEĞE TAŞINACAK

Kurtarma kazısının ardından mozaiğin yerinde korunmasına karar verildi. Alan özel branda ile örtülerek muhafaza altına alındı. Aynı zamanda mezarlık olarak kullanılan bölgede yeni definlerin önüne geçilmesi adına alternatif mezarlık alanı talep edildi.

"Burası büyük bir antik yerleşim alanı. Antik dönemde bir çayın kıyısına kurulduğu tahmin ediliyor. Çevrede villaların bulunduğu, mozaiklerin de bu yapılardan birine ait olduğu düşünülüyor" diyen Gizligöl, ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı arkeolojik çalışmalarla yeni buluntulara ulaşılabileceğini ifade etti.