Endonezya’da 67 bin yıllık el izi keşfi: Tarihin en eski kaya sanatı olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezyalı bilim insanlarının, Avustralyalı ve farklı ülkelerden araştırmacılarla yürüttüğü ortak arkeolojik çalışmalarda, Sulawesi’deki bir kireçtaşı mağarasında dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Mağara duvarında, şablon (stencil) tekniğiyle oluşturulmuş bir el kalıbı tespit edildi.

AŞIBOYASIYLA YAPILMIŞ, BİNLERCE YIL SAKLI KALMIŞ

Araştırmacılar, el siluetinin kırmızı tonlu pigment veren aşıboyası kullanılarak yapıldığını belirledi. El izinin, daha sonraki dönemlerde çizilen hayvan figürleri ve diğer kaya resimlerinin altında kalması nedeniyle bugüne kadar fark edilmediği ifade edildi.

67 BİN 800 YILLIK GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Bilimsel analizler sonucunda, el kalıbının en az 67 bin 800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirildi. Bu bulgu, söz konusu çalışmayı şimdiye dek bilinen en eski kaya sanatı örneklerinden biri, hatta en eskisi konumuna taşıyabilecek nitelikte görülüyor.

İLK İNSAN TOPLULUKLARININ İZLERİ

Zamanla silikleşen el izinin, yerli Avustralyalıların ataları olduğu düşünülen erken insan toplulukları tarafından mağara duvarına işlendiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür kaya sanatlarının insanlığın soyut ve sembolik düşünme yetisini geliştirmeye başladığı döneme dair önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor.

BİLİM DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Keşfe ilişkin bulgular, uluslararası saygın bilim dergilerinden Nature’da yayımlandı. Araştırmacılar, çalışmanın insanlık tarihinin kültürel ve zihinsel evrimini anlamada kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor.