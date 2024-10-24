Hong Kong'da ilk kez dinozor fosili keşfedildi

AA & Ensonhaber

Çinli yetkililer, UNESCO Küresel Jeoparkı içinde yer alan Port Adası'nda keşfedilen dinozor fosiline dair bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, Hong Kong'da daha önce hiç karşılaşılmayan bu fosilin, 66 ila 145 milyon yıl önce, Kretase döneminde yaşamış bir dinozora ait olduğu belirtildi.

TÜRÜ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Dinozorun türünün kesin olarak belirlenmesi amacıyla ek araştırmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı ve bu nedenle uzmanların saha çalışmalarında görevlendirildiği ifade edildi. Hükümet, gerekli kazı ve çalışmaların yapılabilmesi için adanın bir sonraki bildirime kadar halka kapatıldığını duyurdu.

Kalkınma Bakanı Bernadette Linn Hon-ho, bu keşfin büyük bir öneme sahip olduğunu ve Hong Kong'daki paleoekolojik araştırmalar için yeni kanıtlar sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, fosilin Tsim Sha Tsui bölgesindeki tarih müzesinde sergileneceği kaydedildi.