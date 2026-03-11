Çanakkale cephesinde ele geçirilen düşman telgrafları ve Atatürk'ün karşı emri bulundu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 111 yıl sonra ortaya çıkan belgelerle, Çanakkale cephesindeki komutanların emirlerinin ve savaşın stratejik boyutunun daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Bulunan emirde, Mustafa Kemal’in 19. Fırka Kumandanı olarak düşman telsiz telgrafını ele aldığı ve harekât-ı taaruziyeye devam edilerek düşmanı mevzilerinden çıkarmak için talimat verdiği ifade ediliyor. Emirde ayrıca 125., 14. ve 27. Alayların konumlandırılması ve topçu gruplarının piyade hareketlerini takip etmesi detaylandırılıyor.

ÇANAKKALE RUHU VE MUSTAFA KEMAL'İN ÖNEMİ

Kaşdemir, Mustafa Kemal’in Anafartalar kahramanı olarak tarih sahnesine Çanakkale’de adım attığını ve daha sonra Milli Mücadele’deki liderliğinin temelinin de burada atıldığını vurguladı:

Çanakkale cephesinde teçhizat olarak zayıf olmamıza rağmen Mehmetçik'in vatan sevgisi ve imanıyla birleşen akıllı yönetim, zaferleri getirdi. Çanakkale ruhu, vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakterdir ve inşallah ebediyen var olacaktır.

KAHRAMANLAR MİNNETLE ANILDI

Tarihi Alan Başkanı, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yılında büyük kahramanlık sergileyen askerleri minnetle andı:

Çanakkale ruhuna sahip Mehmetçik ve komutanlar, Çanakkale’yi geçilmez yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, Cevat Paşa, Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş, Ezineli Yahya Çavuş ve isimsiz tüm kahramanlara, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılından bin selam olsun.