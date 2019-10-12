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Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Sessiz kaldığı için eleştirilen Tarkan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlar için başsağlığı diledi.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 08:53..
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Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Türkiye, Suriye'deki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı geçtiğimiz gün başlattı.

Türk askeri Suriye'de ilerlerken, sanat camiasından bazı isimlerin sessiz kalmasına tepkiler vardı. O isimlerden olan Tarkan, bir tweet attı.

"HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN..."

Megastar paylaşımında; "Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

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Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

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