2024 yılında küresel internet trafiği yüzde 17,2 arttı

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Cloudflare, 2024 yılına ait internet trafiği verilerini içeren yıllık değerlendirmesini yayınladı.

Rapora göre, küresel internet trafiği bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında artış gösterdi. Bu artışta mobil cihazların ve gelişmekte olan ülkelerin payı büyük oldu.

MOBİL TRAFİKTE ANDROİD ÖNDE

Mobil cihazlardan gelen internet trafiğinin üçte ikisinden fazlası Android cihazlardan kaynaklandı.

Android, 25'ten fazla ülkede mobil trafiğin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Apple ise Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde daha güçlü bir konuma sahip.

GOOGLE, EN POPÜLER HİZMET

Google, arama motoru, YouTube, Gmail gibi hizmetleriyle 2024 yılında da en popüler internet hizmeti olmayı başardı.

Facebook, Apple, TikTok ve Amazon ise Google'ı takip eden diğer popüler hizmet sağlayıcıları.

STARLİNK'İN YÜKSELİŞİ

SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti, 2024 yılında büyük bir büyüme kaydetti. Starlink trafiği, dünya genelinde neredeyse üç katına çıktı. ABD'de 2,5 kat, Brezilya'da ise 17 kat artış yaşandı.

Cloudflare raporu, internet kullanımının dünya genelinde artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Mobil cihazların yaygınlaşması, gelişmekte olan ülkelerde internet erişiminin artması ve yeni teknolojilerin gelişimi, bu büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.