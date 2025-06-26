57 yıldır ölüydü: NASA uydusu, gizemli bir sinyal gönderdi

Avustralyalı bilim insanları, 13 Haziran 2024'te gökyüzünden gelen kısa ama inanılmaz derecede güçlü bir elektromanyetik radyasyon patlaması yakaladı.

Başlangıçta uzak bir galaksiden geldiği düşünülen sinyalin, yapılan detaylı analizler sonucunda Dünya yörüngesinde başıboş dolaşan 57 yıllık "zombi" bir uydudan geldiği keşfedildi.

UZAYDAN DEĞİL, "ZOMBİ" UYDUDAN GELEN GÜÇLÜ SİNYAL

Sinyalin kaynağı, NASA'nın 1964'te fırlattığı ve 1967'de arızalanarak sessizliğe gömülen Relay-2 adlı iletişim uydusuydu.

Avustralya'daki Square Kilometer Array Pathfinder teleskobu tarafından tespit edilen sinyal, 30 nanosaniyeden daha kısa süren ve hızlı radyo patlamalarına (FRB) benzeyen güçlü bir darbeydi.

Bu keşif, bilim insanlarını şaşırttı. Çünkü 57 yıldır tamamen işlevsiz olduğu düşünülen bir uydunun, gökyüzündeki diğer tüm sinyalleri gölgede bırakacak kadar güçlü bir sinyal yayması beklenmedik bir durumdu.

GİZEMİN ARKASINDAKİ OLASI NEDENLER

Relay-2'nin neden aniden bu sinyali yaydığı ise tam bir muamma. Tespitin arkasındaki bilim insanları, iki ana teori üzerinde duruyor.

İlk teoriye göre, uydu yıllar içinde uzaydaki ortamdan elektrik biriktirmiş ve bu yükü aniden tek bir güçlü patlamayla boşaltmış olabilir.

Bir diğer olasılık ise uydunun yörüngedeki bir mikrometeorit veya başka bir uzay çöpü tarafından vurulmuş olması ve bu çarpışmanın küçük bir plazma bulutu salarak sinyali tetiklemiş olması.

Bilim insanları, gizemli sinyale neyin neden olduğunu bulmak için çalışmalara devam ediyor.