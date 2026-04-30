Playstation Plus Mayıs 2026 ücretsiz oyunları açıklandı

Sony, Mayıs 2026 döneminde PlayStation Plus abonelerinin kütüphanelerine ekleyebileceği ücretsiz oyun listesini paylaştı.

Yeni oyunlar 5 Mayıs itibarıyla erişime açılacak ve 2 Haziran tarihine kadar indirilebilecek.

PS PLUS MAYIS AYI ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ

Listenin en dikkat çeken yapımı olan EA Sports FC 26, hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 kullanıcıları için sunuluyor.

Ayrıca aksiyon dolu Wuchang: Fallen Feathers ve yüksek puanlı bağımsız yapım Nine Sols da Mayıs ayı kataloğunda yer alıyor.

Sony, Premium aboneleri için klasik PS1 nişancı oyunu Time Crisis’in yeni sürümünün Mayıs sonunda Klasikler kataloğuna ekleneceğini de müjdeledi.

Bu süreçte nisan ayı oyunları olan Lords of the Fallen ve Tomb Raider I-III Remastered gibi yapımlar önümüzdeki hafta platformdan kaldırılacak.