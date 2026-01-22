9.000 mAh bataryalı Redmi Turbo 5 Max yakında tanıtılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunu olan pil ömrüne odaklanarak geliştirdiği Redmi Turbo 5 Max modeliyle Turbo serisini genişletiyor.

CEO Lei Jun tarafından sahneye çıkarılan cihaz, markanın enerji verimliliği konusundaki en iddialı hamlesi olarak öne çıkıyor.

5 YIL ÜCRETSİZ PİL DEĞİŞİM GARANTİSİ

Cihaz, 1600 şarj döngüsüne kadar dayanıklılık sunmak üzere tasarlanan 9.000 mAh kapasiteli Jinshajiang bataryaya sahip ilk Xiaomi akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor.

Şirket, ilk satış dönemine özel olarak pil sağlığının beş yıl içinde yüzde 80'in altına düşmesi durumunda kullanıcılara ücretsiz pil değişim garantisi sunuyor.

Xiaomi'nin Surge P3 şarj çipiyle desteklenen model, 100W PPS kablolu hızlı şarj desteği sunarken aynı zamanda power bank işlevi gören 27W ters şarj özelliğine de sahip.

Şirket, 894 Wh/L ile tarihindeki en yüksek enerji yoğunluğuna ulaşıldığını ve cihazın 10.000 mAh bataryalı rakiplerinden bile daha uzun süre dayandığını iddia ediyor.

MediaTek Dimensity 9500s yonga setinden güç alan telefon, uzun süreli oyun seanslarında ısıyı ve pil aşınmasını azaltmak için bypass şarj teknolojisini de destekliyor.

Çin pazarında bu ayın sonlarına doğru satışa sunulması beklenen modelin lansmanının 29 Ocak tarihinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.