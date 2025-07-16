ABD alarmda: Çin'in kaybolan gizemli uydusu ortaya çıktı

Çin'in uzaya fırlattıktan sonra beklenmedik bir şekilde "görünmez" olan deneysel bir uydusu, altı günlük bir aranın ardından aniden ortaya çıkarak uluslararası gözlemcileri şaşırttı.

ABD Uzay Kuvvetleri, normalde 1-2 gün içinde tespit ettiği nesneyi ancak 9 Temmuz'da, son derece sıra dışı bir yörüngede kataloglayabildi.

DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAYAN SIRA DIŞI YÖRÜNGE

Astrofizikçi Jonathan McDowell'a göre uydu, ekvatora göre sadece 11 derecelik inanılmaz derecede düşük bir eğime sahip, çok alçak bir Dünya yörüngesine yerleştirildi.

Bu yörüngeye ulaşmak için fırlatıcı roketin, yükseliş sırasında uçuş yönünde ani bir değişiklik anlamına gelen karmaşık bir "dogleg manevrası" gerçekleştirdiği belirtiliyor.

GERÇEK AMAÇ BÖLGESEL GÖZETLEME Mİ

Uydunun bu benzersiz yörüngesinin, düzenli olarak Güney Çin Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden geçecek olması, aracın amacı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Uzmanlar, uydunun bölgesel gözetleme veya belirli coğrafyalara yönelik özel iletişim teknolojilerini test etmek için kullanılabileceğini düşünüyor.