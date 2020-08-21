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    Alkolle çalışan mikro robot: RoBeetle

    Bilim insanları, alkolle çalışan 'RoBeetle' isimli böcek boyutunda bir robot üretti. 1 gramdan daha hafif olan RoBeetle, metanol ile çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 11:18
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    Alkolle çalışan mikro robot: RoBeetle

    Son zamanlarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, genellikle bataryalarla veya direkt prize bağlı olarak çalışıyor. Ancak, böcek boyunda bir mikro robot olan RoBeetle biraz farklı.

    Genellikle çözücüler ve antifrizde bulunan bir alkol türü olan metanol ile çalışan bu mikro robot, 88 miligram olmasına rağmen kendi ağırlığının 2,6 katına kadar nesneleri taşıyabiliyor.

    HARİCİ GÜÇ KAYNAĞINA İHTİYACI YOK

    Metanol gibi sıvı yakıtlar, özellikle küçük ölçekte birim hacim başına pillerden daha fazla enerji depolayabiliyor. Bu da metanolle çalışan mikro robotun kablo ya da elektromanyetik alan gibi ek bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor.

    robot

    ROBOT NASIL HAREKET EDİYOR

    Yakın zamanda yapılan bir çalışmada araştırmacılar, tıpkı gerçek gibi kasılıp gevşeyebilen küçük yapay kaslar tasarladı.

    Sistem, metanol buharının yanmasını hızlandıran platin tozuyla kaplı nikel-titanyum alaşımlı teller kullanarak ısı üretiyor.

    Robotun bacaklarındaki teller kısalıyor, soğuduktan sonra yeniden uzuyor ve bu da RoBeetle'in hareketini sürdürmesini sağlıyor.

    ROBOT

    RoBeetle, kendisini 2 saate kadar çalıştırabilecek 95 miligram ek yakıtı da taşıyabiliyor.

    Yokuş çıkma özelliğine sahip olan bu mikro robot ayrıca cam, köpük ya da beton dahil olmak üzere her türlü farklı dokuya sahip yüzeyde ilerleyebiliyor.

    Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise robotun daha uzun süre ve devamlı çalışabilmesi için nasıl yakıt ikmali yapmanın bir yolunu bulmak.

    AMELİYATLARDA KULLANILABİLECEK

    Eğer araştırmacılar, mikro robotu insan ile iletişim kurabilecek seviyede programlayabilirse, RoBeetle taşıyıcı olarak hareket edebilecek ve karmaşık ameliyatlara yardımcı olabilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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