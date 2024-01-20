Uzayda yine tarihi anlara tanıklık edildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.
İçinde toplam 4 astronotun bulunduğu kapsül, istasyona kenetlendi.
Astronotlar istasyona geçti
Kenetlenmenin ardından tüm işlemler tamamlandı ve astronotlar istasyona geçiş yaptı.
Astronot Gezeravcı ve ekip arkadaşları, halihazırda UUİ'de görev yapan Expedition 70 astronotları tarafından karşılandı.
Böylece Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.
36 saatlik uzay yolculuğu
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.
Ax-3 misyonu; Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu ekibi içeriyor.
Karşılama töreni yapıldı
Astronotları taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan istasyona kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar için karşılama töreni düzenlendi.
Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı
SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.
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