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Alper Gezeravcı ve ekip arkadaşları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçiş yaptı

Alper Gezeravcı ve ekip arkadaşları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçiş yaptı Astronot Gezeravcı, istasyondaki diğer astronotlar tarafından karşılandı.