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Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülü uzay istasyonuna ulaştı

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülü uzay istasyonuna ulaştı Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Kenetlenme işleminin tamamlanmasının ardından, astronotlar istasyona giriş yapacak.