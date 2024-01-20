ensonhaber.com
Türkiye'nin ilk astronotu olan olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkmıştı.
Uzay istasyonuna ulaştılar
Astronotları içinde taşıyan Crew Dragon kapsülü, yaklaşık 36 saat süren yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.
Böylece Ax-3, Houston merkezli Axiom Space tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenen üçüncü mürettebatlı görev oldu.
Kapak 90 dakika sonra açılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu ve Crew Dragon kapsülünün arasındaki kapak, kenetlenme işleminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 90 dakika sonra açılacak ve astronotlar uzay istasyonuna giriş yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış