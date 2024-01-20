Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.
Kapsüldeki astronotlar, istasyona geçiş yaptıkları sırada Expedition 70 astronotları tarafından karşılandı.
İstasyona ulaşan dört astronot sırayla konuşma yaptı.
Gezeravcı'dan tarihe geçen sözler
Söz sırası Gezeravcı'ya geldiğinde, Türkiye'nin ilk astronotu bir kez daha tarihe geçen sözlere imza attı.
Türkiye olarak mutluluk yaşadıklarını belirten Gezeravcı, istasyonda kendilerini karşılayanlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Gezeravcı, UUİ'ye ulaşmadan önce, kapsülün içindeyken "İstikbal göklerdedir." ifadesini kullanmıştı.
"Şükranlarımı sunuyorum, istikbal göklerdedir"
Bu sözü istasyonda da tekrarlayan Gezeravcı, konuşmasının Türkçe bölümünde şunları söyledi:
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmasını sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir.
"Türkiye olarak mutluyuz"
Astronot Gezeravcı, konuşmasının İngilizce bölümünde ise şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle, Expedition 70 ekibine, nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. O kapıda bizi bekliyorlardı. Bizim için hoş bir karşılama oldu.
Son 8 aydaki eğitim sürecinde buraya güvenli şekilde gelmemize katkı sunan herkese, çabalarından dolayı teşekkür ederim.
Türkiye olarak, tarihimizde bu ilk adımı atmaktan dolayı mutluyuz. Bilime ve araştırmaya katkı sunmayı dört gözle bekliyoruz.
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