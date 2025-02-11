Amazon, Nokia ile olan patent davasını kaybetti: Almanya'da yasaklanabilir

Haber Merkezi

Amazon ve Nokia arasındaki patent anlaşmazlığı, mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, Amazon'un Nokia'ya ait bir patenti ihlal ettiğine karar vererek, şirketin Almanya'da video akışı hizmetleri sunmasını yasakladı. Bu karar, Amazon Prime Video kullanıcılarını etkileyebilir.

AMAZON KARARA İTİRAZ EDECEK

Mahkemenin kararına göre, Amazon, Nokia ile bir anlaşmaya varana kadar Almanya'da video akışı hizmetleri sunamayacak.

Ayrıca şirket, her ihlal için 250 bin euro para cezası ödemek zorunda kalacak. Ancak Amazon, yaptığı açıklamada, müşterilerinin Prime Video'ya erişimini kaybetme riskinin olmadığını belirtti ve karara itiraz edeceğini duyurdu.

NOKIA KARARDAN MEMNUN

Nokia ise mahkemenin kararından memnun. Şirket, patentlerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Patent sahiplerine teknolojilerinin kullanımı için adil bir şekilde tazminat ödenmezse, yenilikçilerin yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesini finanse etmesi çok daha zorlaşacağından, yenilik ekosistemi çöker." açıklamasında bulundu.

İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ İKİNCİ PATENT DAVASI

Bu, Nokia'nın Amazon'a karşı kazandığı ikinci patent ihlali zaferi oldu. Geçtiğimiz yıl Nokia, Amazon'a karşı bir patent davası daha kazanmıştı. Bu dava, Amazon'un Fire TV yayın cihazlarıyla ilgiliydi.

ANLAŞMAZLIK NASIL BAŞLADI

Amazon'un, video patentlerini lisanslamak için birçok şirketle anlaşması bulunuyor. Ancak Nokia ile benzer bir anlaşma yapmak istediğinde Fin şirketi, Amazon'un teklifini reddetti ve mahkemeye başvurdu.

Nokia, Amazon'un Fire TV yayın cihazlarının kendi patentini ihlal ettiğini iddia etti ve mahkeme Nokia'yı haklı buldu.