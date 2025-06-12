Android 16 telefonları bilgisayara dönüştürecek

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Google, mobil işletim sisteminin en son beta sürümü olan Android 16 QPR1 Beta 2 ile birlikte, "bağlı ekranlar" desteğinin geliştirici önizlemesini duyurdu.

İlk olarak Google I/O 2025'te duyurulan bu özellik, Android telefon ve tabletlerin harici bir ekrana bağlanarak tam bir masaüstü bilgisayar deneyimi sunmasının önünü açıyor.

"BAĞLI EKRANLAR" ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

Yeni Android 16 masaüstü modu, uyumlu bir Android cihaz DisplayPort aracılığıyla harici bir ekrana bağlandığında yeni bir "masaüstü oturumu" başlatıyor.

Bu modda, telefon ve harici ekran bağımsız olarak çalışabiliyor ve uygulamalar düzenlerini daha büyük ekrana göre otomatik olarak uyarlayabiliyor.

Bu özellik, Google'ın daha büyük ekranlarda üretkenliği artırarak Android cihazları çok daha çok yönlü hale getirme planının bir parçası.

Kullanıcılar, telefonlarını bir monitöre bağlayarak daha geniş bir çalışma alanına sahip olabiliyor.

Android 16 masaüstü modu, aynı anda birden fazla uygulamayı pencereler içinde çalıştırma ve bu pencereleri yeniden boyutlandırma olanağı sunarak çoklu görev yeteneklerinde önemli bir yükseltme getiriyor.

Bu, kullanıcıların tek bir uygulama veya bölünmüş ekran modu yerine, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca, hızlı erişim için çalışan ve sabitlenmiş uygulamaları gösteren yeni bir görev çubuğu da bulunuyor.

Bu özellikler şu anda Android 16 QPR1 Beta 2 ile Pixel 8 ve Pixel 9 serisi cihazlarda denenebiliyor.