Android 17 güncellemesi alacak OnePlus akıllı telefonlar

OnePlus, Android 16 dağıtımını tamamladıktan sonra odak noktasını bir sonraki büyük işletim sistemi sürümüne çevirdi.

Şirket henüz resmi bir takvim paylaşmasa da mevcut güncelleme politikası temel alınarak yeni sürümü alacak cihazların listesi ortaya çıktı.

BETA SÜRECİ YAKINDA BAŞLAYABİLİR

Android 17'nin kararlı sürümünün 2026 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

OnePlus'ın, Google'ın erişime açtığı test sürecine katılarak kendi beta programını mart veya nisan aylarında başlatabileceği öngörülüyor.

GÜNCELLEME ALACAK ANA MODELLER

Amiral gemisi serisinde OnePlus Open, 15, 15R, 13, 13R, 13s, 13T, 12, 12R ve 11 modellerinin bu güncellemeyi kesin olarak alması bekleniyor.

İlk beta sürümünün öncelikli olarak OnePlus 15 gibi yeni nesil üst düzey cihazlara sunulması planlanıyor.

NORD VE PAD SERİSİ DE LİSTEDE

Markanın popüler orta segment telefonları ile tablet kategorisindeki cihazları da yeni işletim sisteminden mahrum kalmayacak.

Bu kapsamda OnePlus Nord 5, Nord CE 5, Nord 4 akıllı telefonları ile Pad 3, Pad 2, Pad Lite ve Pad Go 2 tabletleri Android 17 güncellemesini alacak cihazlar arasında yer alıyor.